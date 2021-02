Royal Family, principessa Eugenie partorisce il nono nipote di Elisabetta

Nuovi membri entrano a far parte della Royal Family. La Regina Elisabetta è pronta a dare il benvenuto ad un nuovo nipotino. Stiamo parlando del primogenito della principessa Eugenie di York. A darne la notizia è stata la stessa Eugenie che ha pubblicato su Instagram uno scatto in bianco e nero dove si vede la manina del piccolo. L’annuncio del futuro arrivo era stato fatto lo scorso settembre attraverso un post, con tanto di scarpine e seguente didascalia “Elettrizzati per il 2021”. Una notizia piacevole anche per la famiglia reale che aveva fatto sapere di essere molto felice.

Al momento, non è stato ancora diffuso il nome del nuovo arrivato della famiglia Windsor. Si tratta del nono nipote della Regina Elisabetta, nonché l’undicesimo in linea di successione. Nipote anche del principe Andrea e di Sarah Ferguson, il piccolo è nato stamattina in un’ala riservata del Portland Hospital di Londra. Lo stesso luogo dove è nato Archie, il primogenito di Harry e Meghan, duchi di Sussex.

In quanto al principe Andrea è stato informato subito dell’arrivo del suo primo nipote, nonostante ormai sia stato allontanato dalla vita pubblica. Il principe è stato coinvolto nel caso Epstein, quello legato al noto finanziere accusato di molestie. A fare il nome di Andrea è stata Virginia Roberts Giuffre, che ha accusato il duca di York di aver abusato di lei durante un incontro avuto, nel 2001, in una residenza di Epstein, a Manhattan.

La lieta notizia annunciata anche alla sorella di Eugenie

La lieta notizia è arrivata anche alla sorella maggiore di Eugenie, Beatrice, che a luglio scorso ha sposato Edoardo Mapelli Mozzi, immobiliarista e aristocratico italo-inglese.

Una giornata davvero indimenticabile per Eugenie e suo marito Jack Brooksback, padre del piccolo che lei ha sposato nel 2018. Il loro primo figlio, come si legge sulla pagina ufficiale della Royal Family, pesa 3,7 kg. Sia lui che la mamma stanno una meraviglia.

Nel frattempo, gli utenti non hanno perso l’occasione per fare le congratulazioni ai neo genitori. Non ci resta che unirci e fare i nostri più sentiti auguri!