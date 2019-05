Ettore Bassi racconta il dolore della separazione e risponde alla Arcuri

Ettore Bassi si racconta a Vieni da me. Dall’esperienza a Ballando con le stelle fino al dolore per la separazione

Ettore Bassi è senza dubbio uno dei protagonisti dell’ultima edizione di Ballando con le stelle, viene definito uno dei concorrenti più bravi e ha ricevuto anche bellissimi voti e complimenti da parte dei giudici. L’intervista che l’attore ha rilasciato a Caterina Balivo a Vieni da me ha toccato diversi tempi: dal dolore per la separazione dalla ex moglie fino alla risposta a Manuela Arcuri che l’ha criticato circa la decisione presa per lo spareggio che li vedrà protagonisti il prossimo venerdì. Del matrimonio finito con la moglie, dalla quale ha avuto anche due figlie, Bassi ne aveva già parlato ma la sua rinascita è iniziata grazie all’amore per la nuova compagna.

Ettore Bassi racconta il dolore per la separazione da Angelica e la sua rinascita

Un dettaglio, che probabilmente pochi non hanno notato, ha caratterizzato la rinascita di Ettore Bassi dopo il dolore per la separazione. Così ne ha parlato a Vieni da me: “Farmi crescere la barba è stata una scelta per rinascere. La vita ci offre delle occasioni, mascherate da difficoltà e dolori e ti mette in crisi. Questo passaggio è coinciso con una consapevolezza, con la barba tutto aveva una visione diversa“. Poi sull’addio all’ex moglie Angelica ha raccontato: “La separazione è stata dolorosa, anche perché abbiamo due figlie. Il dolore mi ha portato a guardarmi dentro. Non mi conoscevo. Ho accolto il dolore, l’ho guardato e ho capito“, un momento doloroso che è riuscito a superare anche grazie alla nuova compagna: “Noi uomini abbiamo bisogno di una donna accanto che ci fa capire. Ho incontrato questa donna“, ha infine detto riferendosi al nuovo amore, “e da lì è ricominciato tutto“.

Ettore Bassi risponde alla Arcuri e commenta l’infortunio di Luca Favilla

Manuela Arcuri si è detta molto delusa dalla scelta dell’amico e collega Ettore Bassi circa lo spareggio finale che li vedrà faccia a faccia il prossimo venerdì. Bassi ha così deciso di rispondere moderando la vicenda: “Lei è un’amica, questo è vero! E l’ho scelta proprio per quello, con lei c’è un’amicizia e un affetto che va avanti da anni. Poi a Ballando non ci eravamo mai incontrati“. Infine dice anche la sua sull’infortunio di Luca Favilla, compagno e maestro di Manuela: “Ho sentito parlare dell’infortunio, mi è sembrato che fosse stato ingigantito. Anche a me e Alessandra (Tripoli, ndr.) è successo e lei si è fratturata un dito“, e per questo indossa ancora il tutore alla mano.