Estate Rai, presentati i nuovi palinsesti: conduttori e programmi

Oggi, venerdì 9 giugno, si è tenuta la consueta conferenza stampa nella quale sono stati presentati i palinsesti televisivi Rai dell’estate 2023. Tempo di adii e nuovi inizi per la televisione di Stato che proprio oggi ha salutato due dei programmi che hanno tenuto compagnia fino a ora ai telespettatori: Viva Mezzogiorno condotto da Antonella Clerici e VivaRai2! di Fiorello. Niente paura però perché entrambi i programmi torneranno a settembre e si apprestano solamente a godersi delle meritate vacanze estive. Nel frattempo a Viale Mazzini è stato presentato il palinsesto della Direzione Intrattenimento Day Time per l’estate 2023 da Angelo Mellone, neo direttore dell’Intrattenimento Day Time Rai. Vediamo nel dettaglio quali saranno i programmi tv protagonisti della prossima estate Rai.

Partendo dai programmi che andranno in onda al mattino, l’offerta ha presentato due trasmissioni di Rai 1 che saranno trasmesse una dal lunedì al venerdì e l’altra solamente il sabato e la domenica. Stiamo parlando di UnoMattina Estate e Weekly. Per quanto riguarda la conduzione, quella di UnoMattina Estate sarà affidata a Tiberio Timperi e Serena Autieri, con un piccolo spazio dedicato a Gigi Marzullo. Per Weekly invece ritorneranno Fabio Gallo e Carolina Rey che quest’anno, in via del tutto eccezionale, saranno affiancati da Giulia Bonaudi per la parte dedicata ai contenuti giornalistici.

Passando invece ai programmi in onda nell’ora di pranzo, durante la settimana ci sarà Camper. Lo show culinario che aveva già tenuto compagnia ai telespettatori la scorsa estate tornerà a portarci in giro per l’Italia a conoscere nuove culture e sarà condotto da Marcello Masi, per la parte realizzata in studio, accompagnato da Camper in viaggio che invece sarà presentato da Tinto e Roberta Morise e sarà realizzato in esterna. Di domenica invece andrà in onda Linea Verde Estate, condotto da Angela Rafanelli e Peppone, e Linea Verde Explora con Federico Quaranta.

Il pomeriggio estivo della Rai

Nel pomeriggio di Rai 1 tornerà invece Estate in Diretta con alla conduzione Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini. Dopo di loro, in onda nel preserale, ci sarà Marco Liorni con Reazione a Catena. Il game show ndrà in onda a partire da lunedì 19 giugno al posto de L’Eredità. Da lunedì 3 luglio poi prenderà il via la nuova stagione di Estate in Diretta che, per il quarto anno consecutivo sarà condotto da Gianluca Semprini insieme a Nunzia De Girolamo.

I programmi della sera

Proseguendo con la prima serata dal 25 giugno andrà in onda la seconda edizione di Tim Summer Hits con Andrea Delogu e Nek mentre su Rai1 arriverà Ulisse Scienza (si tratta ancora di un titolo provvisorio) con Alberto Angela. Fino al 9 luglio invece su Rai 3 sarà protagonista Kilimangiaro con Camila Raznovich.