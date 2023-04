Che fine ha fatto lo show di Alba Parietti sul mondo drag? Il programma, dal nome “Non sono una signora“, è stato registrato lo scorso autunno ma, a distanza di mesi, ancora non si sa quando andrà effettivamente in onda. Inizialmente, la programmazione era prevista per lo scorso autunno, tanto che era stato sponsorizzato a novembre durante una puntata di Tale e Quale Show. Successivamente, si era parlato di un debutto a Febbraio intorno a San Valentino, per poi rimandare ad aprile e, infine, a metà maggio.

Tuttavia, pare proprio che lo show non vedrà la luce neanche il prossimo mese. Da dove verrebbe quest’informazione? A parlare è stata una delle protagoniste del varietà, Vanessa Van Cartier, che ha vestito i panni di giudice nel corso delle cinque puntate registrate mesi fa. La drag queen belga olandese ha utilizzato il suo profilo Instagram per sfogarsi sulla poca tutela dell’Italia nei confronti della comunità LGTBQ, citando anche il programma a cui ha preso parte e lanciando una piccata frecciatina. Queste le sue dure parole:

L’Italia, uno dei paesi più belli al mondo! Conosciuta per la storia, l’architettura, la moda il cibo, il talento. Un paese con cittadini meravigliosi Un paese dove purtroppo molte persone soffrono per colpa di “persone” che non hanno cuore! Persone che non guardano avanti e che vorrebbero che la storia si ripetesse! Lezioni vanno imparate ma purtroppo c’è chi gode a far danni dai più piccoli fino ai più grandi! Un paese dove la politica dovrebbe migliorare il futuro invece di peggiorarlo! Una politica che fa smettere di sognare e che si attacca a tutto ciò che non dovrebbe toccare è una politica con uno spirito scuro! La vita deve essere colorata a colori non in nero! Una politica che ama tener le persone legate. Una politica che vuole cancellare l’esistenza di una comunità colorata! Una politica che licenzia persone 1gbtqiplus perché non fanno parte della “loro normalità!” Una politica che nel 2023 non vuole mandare in onda un programma sulle drag queens! Parlo alla mia comunità di non perdere mai la speranza. Non abbandoneremo mai i nostri colori! Luce è vita! Bisogna aver pazienza. Tutto cambierà. Siate fieri di chi siate! Camminiamo a testa alta e sorridiamo sempre perché il sorriso e’ l’arma più forte che esiste. Non combattiamo con la violenza ma combattiamo con il calore e l’amore che abbiamo da offrire! Vvb! Vanessa Van Cartier.

Dunque, molti hanno colto il riferimento allo show targato Rai, quando Vanessa ha citato nello specifico “una politica che non vuole mandare in onda un programma sulle drag queens”. C’è da dire che, la capitana al timone della trasmissione “Non sono una signora”, Alba Parietti, non ha ancora rilasciato nessun commento riguardo questa vicenda e i continui rinvii del programma, per questo non si hanno notizie certe sulla notizia.

In ogni caso, lo show non è ancora presente sul palinsesto e la stagione televisiva sta per giungere al termine, per cui la messa in onda di “Non sono una signora” sembrerebbe essere ancora una speranza lontana.

Chi è Vanessa Van Cartier

Vanessa Van Cartier è una drag queen belga-olandese, diventata nota al grande pubblico dopo aver vinto la seconda stagione di “Drag Race Holland“. Si tratta della prima concorrente transgender a partecipare allo show, nonché la prima ad aggiudicarsi il primo posto. Da lì, è cominiciata la sua ascesa, convertendosi in un importante personaggio televisivo e in una delle drag queen più famose d’Europa.

Nel 2022 è stata annunciata la sua partecipazione al programma televisivo di Rai 2, “Non sono una signora“. Vanessa è stata scelta come giurata tecnica dello show, con il compito di valutare le performance di personaggi famosi nei panni di drag queen.