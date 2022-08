Alba Parietti torna alla conduzione dopo 15 anni di ‘digiuno’ (l’ultimo show di rilievo che la vide ‘timoniera’ sul piccolo schermo fu Grimilde, trasmesso da Italia Uno nel lontano 2006). La showgirl torinese, come ha reso noto DavideMaggio.it, sarà alla guida di Non Sono una Signora, programma che andrà in onda su Rai Due, in prime time, dal 7 novembre al 5 dicembre. Sullo show non ci sono al momento particolari dettagli. Si sa però che dovrebbe essere una specie di Cantante Mascherato in versione drag queen. Protagonisti della trasmissione saranno infatti dei volti noti che saliranno sul palco travestiti da donne appariscenti.

In questi anni, la Parietti, nonostante non abbia timonato un programma ‘suo’, è stata presentissima sul piccolo schermo italiano, ricoprendo svariati ruoli. La si è vista nei panni di opinionista sia sulle reti Mediaset sia su quelle della tv di stato. Live – Non è la D’Urso (Canale 5, 2019-2021), Zona bianca (Rete 4, dal 2021) e La vita in diretta (Rai 1, dal 2021 a oggi) sono solo alcuni dei talk che l’hanno ospitata.

Inoltre, la si è vista nel ruolo di concorrente in svariati programmi. Il Cantante Mascherato, Tale e Quale Show e Ballando con le Stelle sono state le sfide che ha accettato e con cui si è misurata. Ora è pronta a rimettersi in gioco alla conduzione.

Alba Parietti e l’amore ritrovato al fianco di Fabio Adami

Per la showgirl 61enne, questo è un periodo di grandi cambiamenti. Dopo anni di ‘solitudine’ sentimentale, ha ritrovato l’amore con Fabio Adami, un manager romano di 55 anni che lavora da diverso tempo per l’area vendite di Poste Italiane, dunque lontano dal mondo dello spettacolo. Da quando ha ufficializzato la relazione, la Parietti ha in più occasioni mostrato sui social tutta la sua felicità. Con Adami, fin da subito, è stata passione travolgente.

Il passato di Alba è costellato di relazioni celebri; è stata legata a Franco Oppini, al filosofo e docente universitario Stefano Bonaga e a Christopher Lambert. E ancora: ha avuto una love story con il finanziere Jody Vender, una con il principe palermitano Giuseppe Lanza di Scalea e una con Cristiano De André.