Esa Abrate di Amici arrestato, silenzio rotto: come ha evitato il carcere

Il cantante Esa Abrate è stato uno dei protagonisti dell’edizione di Amici di Maria De Filippi del 2021. Dopo l’esperienza nel talent, tuttavia, il giovane ha raccontato con una diretta su Instagram di aver vissuto un periodo complicato. Nello specifico Esa ha rivelato ai suoi fan di essere stato arrestato nel 2022 per detenzione di sostanze stupefacenti e spiegato come sia riuscito ad evitare il carcere. Il momento buio, tuttavia, è passato ed il cantante ha annunciato di stare tornando con nuova musica.

Esa Abrate di Amici parla del suo arresto dopo il talent

In molti ricorderanno Esa Abrate. Quest’ultimo è stato uno dei protagonisti dell’edizione del 2021 del talent show Amici di Maria De Filippi. Il cantante è stato seguito nel suo percorso all’interno della scuola dal coach Rudy Zerbi, arrivando al serale ma non in finale. Dopo la sua esperienza all’interno del programma, tuttavia, di lui si sono perse un po’ le tracce. Nelle ultime ore, con una diretta su Instagram, Esa ha spiegato ai suoi fan cosa è successo nello specifico in questi ultimi anni.

Abrate ha rivelato di aver attraversato un periodo particolarmente complicato a causa di alcuni problemi familiari. Inoltre ha raccontato anche di essersi sentito tradito da una persona per lui molto importante e di essersi sentito solo. Per provare ad uscire da questa situazione il cantante ha spiegato di aver fatto alcune scelte sbagliate e, volendo essere sincero con i suoi follower, ha ammesso di aver spacciato per un periodo. In seguito a ciò ha rivelato di essere stato arrestato nel dicembre 2022 proprio a causa di detenzione di droga.

Esa ha spiegato come la vicenda si sia risolta con patteggiamento e come abbia evitato il carcere perché incensurato. L’ex volto di Amici ha quindi dovuto firmare per un mese è mezzo e successivamente ha scontato i domiciliari. Adesso il periodo buio è passato ed il cantante ha sottolineato come l’accaduto l’abbia portato ad avere una rinascita. Esa ha difatti annunciato ai suoi fan di essere pronto a tornare con della nuova musica sotto un nuovo nome. L’artista ha difatti deciso di cambiarlo da Esa ad Exoesa proprio per evidenziare un cambiamento rispetto al passato.