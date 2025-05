Amici, chi non merita la finale per gli ex allievi: TrigNO il più votato

Nella puntata di Amici di Maria De filippi andata in onda questo pomeriggio su Canale 5 alcuni ex allievi della scuola hanno rivelato chi tra i ragazzi rimasti in gara secondo loro non meriterebbe la finale. Tra i cantanti il nome più comune è stato quello di TrigNO. Tra i ballerini, invece, quello che è stato nominato più volte è stato Francesco. Dopo aver appreso i voti dei loro ex compagni, i ragazzi hanno commentato le loro scelte. Alcuni in particolare si sono rivelati spiazzati e dispiaciuti dopo aver sentito fare il loro nome da determinati ex concorrenti.

Chi non merita la finale di Amici secondo gli ex concorrenti

Come di consueto oggi pomeriggio è andata in onda su Canale 5 un’altra puntata del pomeridiano di Amici di Maria De Filippi. Il talent sta giungendo ormai alle sue battute finali. Questa settimana, difatti, ci sarà la semifinale e si conosceranno i nomi degli allievi che si sfideranno per aggiudicarsi il titolo di vincitore. Proprio in vista della finale è stato chiesto agli ex allievi della scuola chi tra i rimasti in gara non merita la finale a quattro o a cinque. I ragazzi hanno quindi espresso le loro preferenze ed il nome fatto dai più è stato quello del cantante TrigNO.

Per ben cinque ex concorrenti, nello specifico Chiamamifaro, Luk3, Raffaella, Vybes ed Asia, TrigNO non meriterebbe di accedere alla finale a quattro. Un altro nome molto comune è stato quello del ballerino Francesco, scelto da Chiamamifaro, Luk3, Francesca e Senza Cri. Quest’ultima ha fatto il nome anche di Nicolò, anche lui nominato da ben tre ex compagni. Oltre Senza Cri, difatti, anche Chiara e Jacopo Sol lo hanno ritenuto meno meritevole rispetto ad altri. Come ballerino, invece, Chiara e Jacopo hanno segnalato Daniele.

Alessia è stata scelta solo da Raffaella ed Asia. Per quanto riguarda la finale a cinque, invece, nessun ex allievo ha sostenuto che lei o Antonia non la meritassero. I ragazzi, dopo aver ascoltato i verdetti degli ex compagni, hanno commentato le loro scelte. Nello specifico TrigNO ha rivelato di essere rimasto male soprattutto per Vybes. Francesco, invece, sebbene abbia rivelato di essere il primo a non vedersi nella finale a quattro, ha spiegato di non aspettarsi che alcune persone facessero il suo nome in quanto precedentemente lo avevano sostenuto.