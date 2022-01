Eros Ramazzotti parla di Michelle Hunziker e Trussardi: il rapporto oggi

Continua a far chiacchierare la separazione tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, tra le coppie più affiatate e complici dello showbiz italiano. Dopo l’annuncio dell’addio, arrivato con una nota congiunta, qualcuno ha parlato di un riavvicinamento tra la conduttrice Mediaset e il suo primo marito, Eros Ramazzotti. I due sono rimasti sempre in contatto per il bene della figlia Aurora, che oggi ha 25 anni.

Il cantante romano ha ufficialmente smentito i gossip di un ritorno di fiamma con l’ex moglie su Instagram. In una storia ha ribadito di essere single da tempo. Al settimanale Oggi – nel numero in edicola da giovedì 27 gennaio – Ramazzotti ha poi fornito ulteriori dettagli, svelando qual è il rapporto che lo lega alla soubrette svizzera.

Le ultime dichiarazioni di Eros Ramazzotti

L’artista ha dichiarato alla rivista:

“Nessun ritorno di fiamma. Per lei ci sono e ci sarò sempre. Mi auguro che affronti con la tenacia e la grinta di sempre le difficoltà che spesso la vita mette davanti a ciascuno di noi”

Eros Ramazzotti è accanto a Michelle Hunziker in questo momento così delicato: un momento che il cantautore ha già vissuto in passato. Pure Eros nel 2019 ha chiuso il suo secondo matrimonio con Marica Pellegrinelli, dalla quale ha avuto i figli Raffaella Maria e Gabrio Tullio. Stessa sorte toccata a Michelle, che da Trussardi ha avuto le piccole Sole e Celeste.

“Le sono vicino e le ho anche suggerito di affidarsi al mio istruttore di arti marziali per scaricare tensioni ed energie negative”

Eros Ramazzotti ha aggiunto:

“Le indiscrezioni circolate circa un mio ipotetico ritorno con Michelle non corrispondono alla realtà. Tra me e la madre della mia adorata Aurora non c’è stato alcun ricongiungimento sentimentale né una ritrovata passione. Con Michelle, una volta superato il dolore della fase iniziale del nostro addio, per amore di Aurora e dei sentimenti che abbiamo vissuto, siamo stati capaci di recuperare il bello e il buono che ci siamo dati. Canalizzando i nostri sentimenti in un’amicizia sincera e solidale”

Nessun commento a riguardo da parte di Michelle Hunziker, che si è trincerata dietro un assordante silenzio. In questi giorni la 44enne è impegnata con le prove del suo one woman show, che andrà presto in onda su Canale 5. Tra gli ospiti anche Belen Rodriguez, che ha già lavorato con la Hunziker a Striscia la notizia.

Trussardi in montagna con un’altra donna

Mentre Eros Ramazzotti ha smentito un ritorno di fiamma con Michelle Hunziker, Tomaso Trussardi è stato beccato dai paparazzi in compagnia di un’altra donna. Si tratterebbe – come riporta il settimanale Chi di Alfonso Signorini – dell’assistente di Elisabetta Franchi, una delle stiliste italiane più note al mondo. I due si sarebbero conosciuti tramite il lavoro nel mondo della moda e avrebbero instaurato un certo feeling. Tomaso e la giovane sono stati pizzicati in montagna, durante un weekend tra amici.