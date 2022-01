Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker di nuovo insieme? Parla il cantante

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker sono tornati insieme? Il clamoroso gossip si è diffuso dopo la rottura tra la soubrette svizzera e Tomaso Trussardi. Qualcuno ha parlato di un riavvicinamento della conduttrice di Striscia la notizia al primo marito, al quale è sempre rimasta legata per via della figlia Aurora, che oggi ha 25 anni. Pettegolezzi che hanno subito fatto sognare i più romantici ma che, a quanto pare, non sono del tutto veritieri.

Le ultime parole di Eros Ramazzotti

Eros Ramazzotti ha rotto il silenzio su Instagram. “Non sono fidanzato, sono libero. Questo è un paparazzo – ha detto inquadrandosi in un video insieme ad un uomo – che mi sta fotografando con un’amica. Non è la mia fidanzata. E non sono fidanzato. Sono libero. Libero: free, free, free”. Dunque, per il momento nessun ritorno di fiamma per Eros. Silenzio stampa da parte di Michelle, che ha comunicato la separazione con Trussardi con una nota stampa. Sulla faccenda non si è espressa neppure Aurora, da tempo felice accanto a Goffredo Cerza.

Dopo il divorzio da Marica Pellegrinelli, avvenuto nel 2019, Eros Ramazzotti non ha avuto più relazioni importanti. Più volte si è parlato di altre donne, altre liaison, ma il diretto interessato ha sempre smentito. In questi anni l’artista si è dedicato prevalentemente ai figli: alla già citata Aurora ma pure ai piccoli Raffaella Maria e Gabrio Tullio, avuti dalla Pellegrinelli (che di recente ha trovato un nuovo amore, il deejay internazionale William Djoko).

Perché si sono lasciati Michelle Hunziker e Trussardi

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi non hanno ancora svelato i motivi del loro allontanamento. Secondo indiscrezioni, però, la coppia sarebbe entrata in crisi ben due anni fa. In tutti i modi la presentatrice e l’imprenditore avrebbero provato a recuperare il rapporto ma invano.

Si parla di divergenze inconciliabili e contrasti che hanno reso un inferno la vita di Michelle e Tomaso. Ora la Hunziker ha deciso di lasciare Bergamo, dove si era trasferita per amore, e rientrare a Milano. Qui tornerà a vivere nel suo vecchio appartamento con le figlie Sole e Celeste, che hanno 8 e 6 anni.

Nel comunicato divulgato alla stampa Michelle Hunziker e Trussardi si sono detti pronti a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle loro bambine.