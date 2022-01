Michelle Hunziker, auguri di Trussardi: strana reazione, qualcosa non torna

Lungo la giornata di lunedì 24 gennaio 2022, Michelle Hunziker ha compiuto 45 anni. Sul web c’è stata una pioggia di auguri per la conduttrice svizzera. A dedicarle un dolce pensiero c’è stato anche Tomaso Trussardi che, in una Stories Instagram, ha definito l’ex moglie (pochi giorni fa è arrivato l’annuncio della rottura da parte dei diretti interessati) una “donna stupenda”. Il commento è arrivato a corredo di una fotografia in cui si vede Michelle stesa su una chaise longue in compagnia di Odino, il cane della stessa Hunziker e di Trussardi. Visto che l’animale ha pure un profilo Instagram, creato dai suoi due padroni, Tomaso lo ha taggato. Il dettaglio non è di poco conto come vedremo a breve.

Dopo aver fatto incetta di auguri, la Hunziker ha iniziato a ri-postare su Instagram i messaggi delle persone a lei più vicine. Ecco quindi che ha ripubblicato tra le sue Stories gli auguri dell’amica del cuore Serena Autieri, quelli di Laura Barenghi (donna che le cura il Make Up), quelli che le hanno fatto da Radio Rtl 102.5. E ancora, quelli di Tv Sorrisi e Canzoni, di Belen Rodriguez, di J Ax e di Anna Tatangelo. E gli auguri che gli ha fatto Tomaso Trussardi? In questo caso ha ripubblicato soltanto la foto sulla chaise longue con il tag di Odino. Tagliato completamente il commento “buon compleanno a una donna stupenda” con cui l’uomo d’affari bergamasco l’ha omaggiata.

Qualcosa pare non tornare: perché la Hunziker ha fatto tabula rasa di quel commento? Perché ha preferito non ri-pubblicare gli auguri dell’ex marito? Una mossa fatta con il fine di evitare di alimentare il gossip dilagante sul suo conto oppure c’è dell’altro? La reazione è risultato alquanto strana visto che la parole di Trussardi non hanno alimentato alcunché. Anzi hanno lasciato intendere che, nonostante la relazione sia giunta su un binario morto, è comunque rimasta stima tra i due ex coniugi. O almeno questo è ciò che si pensa.

A proposito di chiacchiericcio ‘rosa’, nelle scorse ore, non appena si è saputo della separazione, è rispuntato pure il nome di Eros Ramazzotti al fianco di Michelle. Qualcuno ha ipotizzato fantasiosamente un ritorno di fiamma: nulla di tutto questo, il cantante ha sottolineato di essere single.