Michelle Hunziker compie gli anni: il gesto di Tomaso Trussardi sorprende

Michelle Hunziker, oggi 24 gennaio 2022, taglia il traguardo dei 45 anni. La conduttrice svizzera è stata sommersa da una cascata di auguri sui social fin dalla mattinata. In molti aspettavano al varco qualche mossa di Tomaso Trussardi, con cui l’elvetica ha vissuto una lunga storia d’amore culminata nel matrimonio che si è interrotto pochi giorni fa. Con un comunicato congiunto, Michelle e Tomaso hanno reso noto di essersi lasciati. Nonostante ciò, l’imprenditore bergamasco, è stato uno dei primi a fare gli auguri all’ex moglie, scrivendo un dolce post pubblicato tra le sue Stories Instagram.

“Happy Birthday a una fantastica donna”. Così Tomaso, a corredo di uno scatto in cui si vede Michelle con il cane Odino, uno dei punti di contatto rimasti con la presentatrice, oltre naturalmente alle due figlie Sole e Celeste. Il messaggio di Trussardi rivela indirettamente anche altre curiosità: l’addio con la Hunziker, seppur sofferto, non dovrebbe essersi consumato in modo burrascoso; inoltre, con quel ‘Amazing’ (traducibile in italiano con ‘fantastica’, ‘stupenda’, ‘magnifica’) ha fatto intendere che nonostante il matrimonio sia giunto al capolinea la stima per l’ex moglie non si è dileguata.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: i gossip su Ramazzotti e le cause dell’addio

Non appena è trapelata la news sulla separazione, il gossip ha iniziato a braccare Michelle. Una delle tante voci è stata quella che l’avrebbe voluta vicina all’altro suo ex marito, Eros Ramazzotti. Il cantante romano ha provveduto a smentire la questione, dichiarandosi single e sgomberando il chiacchiericcio da qualsivoglia fantasioso retroscena.

Per quel che invece riguarda i motivi della rottura tra Tomaso e la Hunziker, pare che il loro rapporto abbia iniziato ad avere problemi circa due anni fa per via di incomprensioni interne alla relazione. Strada facendo, le distanze, al posto di essere colmate, si sono fatte via via più intense. Si è così giunti all’epilogo, senza lieto fine: un freddo comunicato consegnato all’Ansa che ha annunciato la separazione.

Michelle e Trussardi hanno promesso che remeranno nella medesima direzione per il bene delle loro figlie Sole e Celeste. La conduttrice da Bergamo si è traferita a Milano con i suoi frutti d’amore.