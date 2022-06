Eros Ramazzotti-Michelle Hunziker, “le cose sono cambiate”: parla Aurora

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker di nuovo insieme. È successo nell’ultimo videoclip musicale del cantante – Ama – in cui appare pure la figlia dell’ex coppia, Aurora Ramazzotti. Una sorpresa gradita ai fan, molti dei quali non hanno mai smesso di credere nella forza del legame tra l’artista e la showgirl svizzera. Ma a distanza di tempo tra i due c’è solo affetto e stima: l’amore è cambiato, è maturato, è evoluto. Nessun ritorno di fiamma, come sognavano i più romantici.

La confessione di Aurora Ramazzotti

Per anni, però, Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker non si sono parlati, si sono tenuti a debita distanza. Una situazione che col tempo, per fortuna, è cambiata, è migliorata. In un’intervista al Corriere della Sera Aurora Ramazzotti ha dichiarato:

“Nell’ultimo anno sono cambiate tante cose, loro sono tornati a essere amici e per me è una sensazione bellissima. L’anno scorso per la prima volta dopo tanti anni abbiamo festeggiato tutti insieme il mio compleanno, è un cerchio che si chiude, per me e per loro; è anche un bel messaggio per i tanti che si separano e pensano che non si recupereranno mai i rapporti”

Eros e Michelle sono dunque tornati ad essere una famiglia, degli amici complici e affiatati che condividono un passato magico e unico. La Hunziker è andata avanti: oggi è legata al medico Giovanni Angiolini dopo il secondo divorzio da Tomaso Trussardi, dal quale ha avuto le piccole Sole e Celeste.

Pure il secondo matrimonio di Ramazzotti è finito: da tempo il musicista ha detto addio alla modella Marica Pellegrinelli, che l’ha reso padre di Raffaella Maria e Gabrio Tullio. Al momento Eros è single sebbene negli ultimi anni gli siano stati affibbiati diversi e numerosi flit.

Aurora Ramazzotti e il sogno di fare tv

Nell’ultima intervista rilasciata alla stampa Aurora Ramazzotti ha parlato della sua voglia di lasciare il segno nel mondo dello spettacolo. La 26enne ha deciso di seguire le orme materne e dedicarsi alla conduzione, seppur con molteplici difficoltà. Essere figlia d’arte, infatti, non è sempre un privilegio.

A causa di questa condizione Aurora Ramazzotti ha confidato di avere molte insicurezze che condizionano la sua vita privata e professionale. Ha ribadito che dietro le quinte succedono spesso tante cose dolorose. La figlia di Eros e Michelle è però determinata: vuole andare avanti su questa strada e affermarsi come presentatrice.

Il prossimo impegno di Aurora Ramazzotti sarà la conduzione di Love Mi, l’evento che si terrà martedì 28 giugno a partire dalle 19 da Piazza Duomo in diretta su Italia Uno. Condurrà insieme ad Elenoire Casalegno e Gabriele Vagnato.