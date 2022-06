Michelle Hunziker è nel videoclip di Ama di Eros Ramazzotti. Il video è disponibile a partire da oggi e chi lo ha visto non ha potuto fare a meno di notare la presenza di Michelle e di Aurora Ramazzotti. A un certo punto ci sono loro tre, Michelle Eros e Aurora, che danzano insieme a ritmo di musica. Una sintonia che non hanno mai perso, o che hanno di sicuro ritrovato come famiglia. L’amore tra Michelle ed Eros è finito ormai tanti anni fa, ma sono rimasti uniti e negli ultimi anni lo sono ancora di più, sempre di più.

Per questo quando Eros ha chiesto a Michelle di partecipare al videoclip di Ama lei non ci ha pensato su due volte. Ha subito risposto di sì, lo avrebbe fatto, sebbene si tratti di un tuffo nel passato per loro. Michelle è stata la protagonista del video di Più bella cosa, erano i primi anni della loro relazione e quel video è passato alla storia proprio perché erano una coppia. Bella, giovane e affiatata. Non hanno perso l’affiatamento e si può ben vedere nell’ultimo video di Eros, che è in uscita con un nuovo album,

Appena il video ha cominciato a fare il giro della rete, la Hunziker ha parlato su Instagram del momento in cui Eros le ha chiesto di esserci. Un momento che le provoca ancora delle emozioni, positive e belle, e si può ben evincere dal modo in cui ne ha parlato. Queste le parole di Michelle sull’amore che la unisce a Eros:

“Qualche mese fa mi è arrivato un messaggio da Eros, scriveva ‘Ti va di partecipare al mio video?’. Io ho detto certo, ti dico già di sì a scatola chiusa. Il giorno del video mi sono svegliata alle 6 del mattino, mi sono detta che bella la vita. 26 anni dopo Più bella cosa, le cose sono cambiate, si sono evolute[…]. L’amore cambia, si evolve, ma è sempre amore”

Quindi ha fatto una riflessione su come sia cambiato il loro rapporto e sul messaggio della nuova canzone di Eros Ramazzotti. Michelle ha interpretato Ama come un brano sull’amore che cambia nel tempo, ma resta sempre amore. E di sicuro si riferiva proprio all’affetto che la unisce al papà di Aurora, la sua primogenita. Per lei le persone che hanno lasciato qualcosa di importante nella vita vanno salvate e amate. Non è più tempo di “dannarsi dietro a pensieri brutti”, ha proseguito, così come non ha intenzione di fare guerre o lasciare spazio a invidie.

Eros Ramazzotti ha fatto anche una sorpresa a Michelle Hunziker: non le aveva detto che ci sarebbe stata anche Aurora. La conduttrice, che tornerà con Michelle Impossibile, lo ha scoperto solo quando è arrivata sul set. Sono tutti e tre protagonisti del videoclip di Ama, una canzone che a Michelle piace moltissimo e che sarà da oggi la sua colonna sonora, ha chiosato.