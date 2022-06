Eros Ramazzotti commuove tutti in tv: il toccante gesto per la piccola Elena

By

Il cantautore romano è stato ospite del concerto di Gigi D’Alessio su Rai Uno per festeggiare i 30 anni di carriera del collega napoletano

Eros Ramazzotti è l’ospite che ha aperto Gigi, uno come te-30 anni insieme, lo speciale dedicato alla sfavillante carriera di Gigi D’Alessio trasmesso su Rai Uno. L’ex marito di Michelle Hunziker ha prima duettato sulle note di Quanti amori, una delle hit dell’artista napoletano, poi si è lasciato spazio ad alcuni brani del repertorio del cantautore romano.

Eros Ramazzotti e Gigi D’Alessio hanno cantato insieme prima Più bella cosa, poi Un’emozione per sempre, canzone risalente al 2003. Una canzone evergreen, sempre emozionante e travolgente, che ha animato Piazza del Plebiscito a Napoli, location dell’evento. Al termine della performance Eros ha urlato: “Ciao Elena!” e ha mandato un bacio al cielo.

Con questo piccolo ma toccante gesto Ramazzotti ha voluto dedicare la sua performance con il collega Gigi D’Alessio alla piccola Elena Del Pozzo, la bambina di cinque anni uccisa dalla madre Martina Patti. Un caso di cronaca nera che ha scosso in questi giorni l’Italia intera e che indubbiamente ha turbato pure la sensibilità dell’artista “nato ai bordi di periferia”.

Eros Ramazzotti è padre di tre figli: la primogenita Aurora avuta venticinque anni fa dall’ex moglie Michelle Hunziker e poi Raffaella Maria e Gabrio Tullio, ancora bambini, nati dal rapporto oggi concluso con la modella bergamasca Marica Pellegrinelli.

La scelta di Eros Ramazzotti è piaciuta molto ai telespettatori di Gigi, uno come te-30 anni insieme: tanti, tantissimi, i commenti di elogio e stima apparsi su Twitter nei confronti del 58enne, che non ha mai nascosto la propria sensibilità.

Il ritorno in tv di Eros Ramazzotti

Gigi, uno come te-30 anni insieme segna il ritorno in tv di Eros Ramazzotti. Poche volte il musicista appare sul piccolo schermo. L’ultima volta risale allo scorso inverno, quando è stato ospite a Michelle Impossible, il primo one woman show della Hunziker.

I due ex coniugi hanno messo da parte i dissapori del passato e si sono mostrati più uniti e complici che mai, arrivando addirittura a scambiarsi un bacio che ha fatto sognare i più romantici. Ritorno di fiamma che però non c’è mai stato: Eros è ancora single mentre Michelle fa coppia con il medico Giovanni Angiolini.