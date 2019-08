Eros Ramazzotti e Marica di nuovo insieme: il dettaglio che fa ben sperare

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli sono tornati insieme? Ultime news e gossip

Colpo di scena nella storia d’amore tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli. A un mese dall’annuncio della separazione i due sono tornati a farsi vedere insieme. Come documentano le foto pubblicate dal settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 7 agosto, il cantante e la modella hanno trascorso qualche giorno di relax in Sicilia. Marica ha raggiunto Eros a Taormina, nei giorni del compleanno della loro figlia Raffaela Maria, e hanno trascorso del tempo insieme tra ritrovati sorrisi. La Pellegrinelli è pronta a riprovarci con l’ex marito? Un dettaglio fa ben sperare i fan della coppia: i due hanno rimesso le fedi al dito. Dunque non è ancora addio definitivo tra i due?

Perché Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli si sono lasciati

Secondo i beninformati, Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli si sono lasciati per colpa di una crisi profonda. Si è parlato addirittura di un nuovo amore per la modella bergamasca ma la diretta interessata non ha mai confermato il pettegolezzo. Quel che è certo è che Eros e Marica si sono lasciati in buoni rapporti, con tanto di comunicato stampa congiunto. Non solo: l’artista romano ha prontamente difeso l’indossatrice da tutte le critiche che le sono arrivate dopo l’annuncio della separazione. A prendere le difese di Marica pure Aurora Ramazzotti, la primogenita che Eros ha avuto da Michelle Hunziker, che ha sempre avuto un ottimo rapporto con la sua “matrigna”.

Eros Ramazzotti ha avuto due figli dall’ex moglie Marica

Da Marica Pellegrinelli, sposata nel 2014, Eros Ramazzotti ha avuto i figli Raffaella Maria, 8 anni, e Gabrio Tullio, 4.