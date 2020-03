Eros Ramazzotti, monta il gossip a Vieni da Me. Balivo: “Mi dissocio”

Eros Ramazzotti, monta il gossip a Vieni da Me. Caterina Balivo: “Mi dissocio”

Ultima puntata per Vieni da Me, programma del pomeriggio di Rai Uno che sarà sospeso a data da destinarsi in attesa degli sviluppi dell’emergenza coronavirus. Nello studio si è parlato anche di argomenti ‘leggeri’, per sfuggire un poco all’ansia che attanaglia in Bel Paese in queste ore. Via al gossip, quindi. In particolar modo sono stati puntati i riflettori su Eros Ramazzotti, chiacchieratissimo dal punto di vista sentimentale dopo il naufragio del matrimonio con Marica Pellegrinelli (la coppia si è detta addio la scorsa estate). La padrona di casa Caterina Balivo, però, commentando la situazione del cantante si è dissociata dai suoi ospiti Alessio Poeta e Stefano Dominella.

Caterina Balivo frena sul gossip che ‘soffia’ sul cantante romano

Eros Ramazzotti, poco meno di un mese fa, è stato pizzicato sulle spiagge di Miami intento a chiacchierare con Valentina Bilbao, pittrice venezuelana attiva in Florida. Il gossip, spifferato da Chi, ha subito fatto il giro di giornali e siti, provocando la dura reazione del cantante, che via social ha smentito il tutto. A Vieni da Me, però, il giornalista Poeta e l’esperto di tendenze Dominella hanno sostenuto che l’artista romano, essendo un personaggio pubblico, non dovrebbe adirarsi, dicendo che potrebbe frequentare luoghi meno ‘in’ laddove volesse avere più privacy. Opinioni discutibili che hanno trovato la ‘bacchettata’ della padrona di casa. “Io mi dissocio da questo”, le parole di Caterina Balivo che ha aggiunto: “Possibile che uno non può scambiare due chiacchiere con una che subito…”

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli dopo la fine del matrimonio

Eros, dopo il naufragio del matrimonio, si è visto rifilare dal gossip diversi flirt, sempre smentiti con puntualità. Marica Pellegrinelli, invece, ha intrapreso una storia con l’imprenditore piemontese Charley Vezza. A oggi, però, la coppia pare vivere una crisi. Qualcuno parla addirittura di rottura.