Marica Pellegrinelli: le parole sulla famiglia e niente più like a Charley

Marica Pellegrinelli: le parole sul lavoro e la famiglia, intanto con Charley Vezza si spiffera di una crisi e spariscono i like

Marica Pellegrinelli e Charley Vezza, “Aria di Crisi”. Così titolava la scorsa settimana il magazine Chi. E pare proprio che tra l’ex moglie di Eros Ramazzotti e l’imprenditore piemontese qualcosa non torni. Intanto lei, per la prima volta, è apparsa anche nelle Instagram Stories per rispondere alle domande dei suoi fan. Peccato che ha giusto fatto in tempo a esaurire una curiosità riguardante il suo pensiero sulla conciliazione del lavoro e della famiglia, visto che poi si è stufata in tempo record: “Non fa per me questa cosa”. Saluti e baci.

Le mosse social di Marica

Più importante il lavoro o la famiglia? “Sono importanti entrambi”, spiega Marica, “Penso che sia una questione di momenti. C’è un momento importante per la carriera e uno per la famiglia, entrambe le cose si devono soppesare”. Dopo aver risposto alla prima domanda dei fan, però, la modella ha fatto sapere che il ‘giochino’ non sarà replicato: “So boring, penso che sia estremamente boring (noioso, ndr) questo gioco. Lo fanno tutti, ho provato a fare qualche domanda ma non fa assolutamente per me”. Intanto, sempre spulciando le sue mosse social, è balzata all’occhio una curiosità: perché fino a fine gennaio tutte le foto di Charley ricevevano il suo gradito like, mentre da febbraio sono spariti tutti i ‘Mi piace’? Strano! Che sia successo qualcosa con Vezza? Sembra che…

Marica e Charley, è già sfiorito l’amore?

“La sera di San Valentino, mentre i fotografi seguivano Vezza per capire dove avrebbe portato Marica a festeggiare, si sono ritrovati da soli con lui, nei pressi di Alba, nella tenuta di famiglia, mentre la Pellegrinelli era a Milano a consolarsi con i macarons che le hanno regalato Carlo Cracco e la moglie Rosa”. Questo il sussurro del magazine diretto da Alfonso Signorini, che ha aggiunto altri dettagli: “In realtà, la notizia che tra Marica e Charley ci fosse maretta circolava da qualche settimana fra gli amici della coppia. Forse sono emerse le prime differenze, forse ogni scelta ha un prezzo che andrebbe valutato prima di mettersi in gioco.”