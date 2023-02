Michelle Hunziker è tornata in tv con la seconda edizione del suo one woman show dal titolo Michelle Impossible. Come l’anno scorso anche per il 2023 la soubette svizzera ha voluto tra gli ospiti l’ex marito Eros Ramazzotti, dal quale ha avuto la primogenita Aurora (pure lei presente alla serata che ha appassionato oltre due milioni e mezzo di telespettatori). Un quadretto famigliare che ha convinto i più nostalgici, che hanno sempre creduto nel legame tra Eros e Michelle finito purtroppo a causa di alcune incomprensioni e di una setta di troppo…

Al contrario il siparietto non è particolarmente piaciuto a Tomaso Trussardi, l’ex secondo marito di Michelle Hunziker. I due sono ormai separati da un anno nonostante si sia parlato di un ritorno di fiamma qualche mese fa. L’imprenditore bergamasco non ha mai nascosto la grande stima che nutre nei confronti della bionda conduttrice ma mercoledì 22 febbraio, giorno in cui è andata in onda la prima puntata di Michelle Impossible 2023, Trussardi ha preferito fare altro…

Come rivelato dal diretto interessato tramite le sue storie Instagram, Tomaso Trussardi non è rimasto a casa a guardare lo show dell’ex moglie ma ha preferito uscire a cena fuori con amici. E non in un locale qualsiasi bensì a Villa Crespi, ristorante stellato di Antonino Cannavacciuolo. Tomaso è un grande amante della buona cucina: passione che condivideva proprio con Michelle Hunziker.

La scelta di Tomaso ha creato scalpore ma molti, sui social network, si sono schierati dalla parte dell’uomo. “E che doveva fare? Stare a guardare la famigliola felice che si è dimenticata che nel frattempo sono nati altri figli da altre relazioni?”, ha scritto malignamente un utente. Il riferimento è a Raffaella Maria e Gabrio Tullio, i figli che Eros Ramazzotti ha avuto da Marica Pellegrinelli. E poi Sole e Celeste, nate dal rapporto tra Michelle Hunziker e Trussardi.

“Ha fatto bene, che doveva fare? Si sono lasciati, lei subito tra le braccia del dottorino. È finita subito pure con lui”, ha fatto notare qualcun altro tirando in ballo la liaison, durata una manciata di settimane, tra la presentatrice e Giovanni Angiolini, medico ed ex concorrente del Grande Fratello di Alessia Marcuzzi.

In che rapporti sono oggi Michelle Hunziker e Trussardi

In una recente intervista a Verissimo Michelle Hunzier ha spiegato che sta cercando di raggiungere un equilibrio con Tomaso Trussardi per il bene delle piccole Sole e Celeste, che oggi hanno nove e sette anni. Un equilibrio che, secondo la Hunziker, si raggiungerà solo con il tempo visto che il dolore della separazione è stato piuttosto profondo. I due sono stati sposati dal 2015 al 2021.