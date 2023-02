Michelle Hunziker, a Verissimo, ha fatto totale chiarezza sulla sua situazione sentimentale. Negli ultimi mesi la conduttrice svizzera è stata al centro del gossip. Prima si è parlato di un presunto ritorno di fiamma con Eros Ramazzotti, dopodiché si è sussurrato di un ritorno in love con il secondo marito Tomaso Trussardi. Diverse anche le paparazzate che hanno sorpreso l’imprenditore bergamasco e Michelle assieme dopo la fine del loro matrimonio, da cui sono nate Sole e Celeste (con Eros ha invece avuto la sua primogenita Aurora che a breve diventerà a sua volta mamma di un maschietto).

Silvia Toffanin ha introdotto l’argomento Eros, sottolineando che con il cantante, dopo anni di gelo, la Hunziker ha recuperato un ottimo legame. La diretta interessata ha confermato tutto, evidenziando che con il primo ex marito ha instaurato una stupenda amicizia che si manifesta tramite una forma di amore che “va al di là”:

“Guai a chi mi tocca Eros, siamo legatissimi e ci vogliamo un bene dell’anima, siamo maturati tutti. C’è la volontà di viversi come famiglia genitoriale, siamo molto amici. Per entrambi è importante la felicità degli altri. L’amicizia è come se fosse uno step ulteriore all’amore che puoi provare per una persona. Non sei più una coppia di fatto in casa, è un bene che va al di là”.

E con Trussardi? Come prima accennato si è parecchio parlato di un presunto ritorno di fiamma. Le cose invece stanno in modo diverso. La Hunziker infatti ha spiegato che il fine ultimo è quello di creare un legame come quello che è riuscita a stringere con Ramazzotti. Insomma, l’obbiettivo è rimanere uniti dal punto di vista genitoriale per il bene dei figli.

“La separazione – ha riflettuto – a livello psicologico dopo il dolore del lutto è una delle cose che stressa di più la psiche umana. Quando il progetto fallisce è un dolore per tutti, ed è importante capire che il tempo guarisce tutto. L’amore per se stessi è fonte di amore per tutti. Non possono esistere solo i bisogni degli altri, io mi sentivo negligente e sbagliata se non pensavo sempre agli altri. Poi ho capito che è sbagliato non dedicare del tempo a sé. Con Tomaso ho raggiunto un equilibrio? Siamo bravi, l’obbiettivo finale è quello che ho raggiunto con Eros. So che ci vuole tempo, ma siamo bravi”.

Verissimo, Giovanni Angiolini argomento tabù: nessuna menzione

Silvia Toffanin ha poi provato a indagare in merito a un papabile ‘lui’ nella vita di Michelle che ha risposto che al momento ha solo attenzioni per il nipotino che sta arrivando. Insomma, nessun fidanzato in vista per ora. Ciò però non significa che se dovesse palesarsi la persona giusta, non sia disposta a rivivere le cosiddette farfalle nello stomaco. “Non è mai troppo tardi per rimettersi in gioco”, ha chiosato sorridendo.

Nessuna parola spesa invece per Giovanni Angiolini, il medico sardo con cui Michelle ha avuto un lungo flirt dopo essersi separata da Tomaso Trussardi. Silvia Toffanin si è tenuta alla larga dall’argomento, preferendo non fare alcuna domanda sulla questione durante la chiacchierata. Evidentemente la Hunziker non ne vuole parlare.