Katia Follesa, con una battuta, ha menzionato il flirt avuto nei mesi scorsi da Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, chirurgo ed ex concorrente del Grande Fratello. A Michelle Impossible, la comica, che ha accompagnato la conduttrice lungo tutto il one woman show, a un certo punto ha citato palesemente la liaison avuta dalla svizzera poche settimane dopo la fine del suo secondo matrimonio, quello con Tomaso Trussardi. Trattasi della prima volta che la Hunziker, pubblicamente, viene ‘pungolata’ sulla love story avuta con il medico.

In un blocco del programma, la Follesa stava facendo dell’ironia sulla conduttrice, parlando dei tanti esercizi fisici in cui si impegna per mantenersi in forma. Una parola ne ha tirata un’altra ed ecco che la comica si è collegata al gossip che ha incendiato la cronaca rosa del Bel Paese per settimane tra la primavera e l’estate scorsa. “Ti dico una cosa, il mio dottore mi ha visto più volte nuda di mio marito”, la battuta di Katia che subito dopo ha aggiunto: “Anche tu… quest’estate il dottore ti ha visto più volte nuda di tuo….”. La Hunziker, che era seduta al fianco della Follesa, si è alzata e ha finto di darsela a gambe. “Ok, me ne vado”, ha chiosato sorridendo. L’argomento è poi scivolato via.

Come prima accennato, è la prima volta che Michelle Hunziker, in qualche modo, ha a che fare pubblicamente con l’argomento relativo al flirt vissuto con il medico sardo. Con Angiolini si è frequentata per diversi mesi. I due sono stati sorpresi a Milano, in Sardegna e a Parigi. Poi, conclusa l’estate, la frequentazione si è interrotta.

Quella volta che Tomaso Trusssardi tuonò contro Giovanni Angiolini

I diretti interessati non hanno mai chiarito le cause dell’addio. A onor del vero non hanno nemmeno mai ufficializzato la relazione, anche se è fuor di dubbio che ci sia stata. Una ulteriore prova l’aveva fornita Tomaso Trussardi. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, l’ex della Hunziker aveva confermato indirettamente che la love story c’era stata, eccome. In particolare, l’imprenditore bergamasco tuonò: “Una persona perbene non si infila in una relazione in crisi”. Quella ritenuta da Tomaso non una persona perbene, naturalmente, altri non era che Giovanni Angiolini il quale, dal canto suo, non ha mai rilasciato una dichiarazione sulla conduttrice elvetica.