Erica Piamonte e Gianmarco, altri dolci segnali: Luca e Taylor in festa

Gianmarco Onestini ed Erica Piamonte, nuove dolci foto insieme: Taylor Mega e il fratello Luca commentano la situazione. Il gossip sugli ex gieffini impazza

Qui gatta ci cova direbbe qualcuno. Gianmarco Onestini ed Erica Piamonte sono sempre più dolcemente ambigui e il gossip su di loro impazza, soprattutto dopo le foto pubblicate oggi sui loro rispettivi profili social. Foto che fanno il paio con un video che l’ex gieffino ha pubblicato nella giornata di ieri in cui bacia l’amica. A proposito: ancora amica? I fan sono in fermento perché sembra proprio che da ‘fratello’ e ‘sorella’ – così si chiamavano teneramente e in segno di amicizia nella Casa più spiata d’Italia – si sia passati a un’ulteriore step nel rapporto. A indirizzare verso questa strada sono giunti due segnali social non indifferenti nelle scorse ore.

Grande Fratello, Gianmarco ed Erica fanno sul serio?

“Birichini?” scrive Erica su Instagram a corredo di uno scatto in cui appare con il sorridente Gianmarco. Il selfie, pubblicato su Instagram, si riallaccia simpaticamente al commento di Luca Onestini, che ieri, dopo aver visto il video del bacio, ha scritto “Biricchini!”. Ma con i ‘birichini’ non è finita qui, visto che Gianmarco, pochi minuti dopo lo scatto postato da Erica, ne ha pubblicato uno a sua volta. Naturalmente sempre al fianco della Piamonte, un vero ritratto di felicità: “Mi Bebesiiiita! Sorrisoni ne abbiamo?“. Pure in questo caso l’intervento del fratello Luca non si è fatto attendere: “Rinnovo… Birichini!”. I due scatti sono stati accolti gioiosamente anche da Taylor Mega con un “Bellissimi!”. Pare proprio che i due piccioncini vogliano fare sul serio. Intanto si attendono delucidazioni che non dovrebbero tardare ad arrivare. In una diretta Instagram di ieri, Erica ha infatti detto che avrebbe presto parlato della situazione con Onestini. Stay tuned!

Gaetano Arena ed Erica. Piamonte: “Non è mai iniziata”

Sempre nella giornata di ieri Erica ha fatto chiarezza anche su Gaetano Arena. “Con Gaetano non è mai iniziata e quindi non si può neanche dire che sia finita”, ha affermato, spiegando poi che una volta uscita dalla Casa ha visto dei video che non le sono piaciuti per niente.