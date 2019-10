Erica Piamonte, rose rosse per il compleanno: c’entra Taylor Mega?

Erica Piamonte parla del bouquet misterioso: “Non so come prendere questa cosa”

“Mi sono arrivati dei fiori, chiaramente c’è il bigliettino e non so ancora come prendere questa cosa, devo metabolizzare un attimo“, rivela Erica Piamonte nelle storie di Instagram, mentre inquadra il bouquet di rose rosse poggiate sul tavolino. Di sicuro un’inaspettata sorpresa per l’ex gieffina che nasconde volutamente il nome del mittente. Un desiderio di proteggere la propria privacy o la voglia di scatenare la curiosità dei fan? Ultimamente la Piamonte è stata al centro della scena per la sua presunta love story con Taylor Mega e l’improvviso allontanamento delle due ha lasciato non poche perplessità agli occhi del pubblico. Che questo gesto romantico sia un tentativo di riavvicinamento tra le ragazze? Lo scopriremo, quel che è certo è che anche Taylor ultimamente appare sola nelle sue storie social, o meglio, non in compagnia della nuova fidanzata, Giorgia Caldarulo.

Erica Piamonte: “Ho vissuto il compleanno più bello della mia vita”

Sicuramente quella di Erica Piamonte è stata una giornata magica, un compleanno all’insegna della felicità e dell’affetto, quello della sua famiglia e dei suoi fan, in particolare. “E chi dorme stanotte? Una valle di lacrime. Mi avete cambiato la vita. Non potrò mai ringraziarvi abbastanza. Siete voi il regalo più bello!”, scrive la ragazza su Instagram, ricambiando tutto il calore che riceve dai suoi follower quotidianamente. E mentre Erica si gode gli ultimi attimi di questo compleanno, per i fan continua il totonome del mittente nascosto.

Erica Piamonte festeggia il compleanno: l’inaspettata sorpresa

Rose rosse per Erica Piamonte nel giorno del suo compleanno, l’ex gieffina si è resa protagonista di una giornata ricca di sorprese. Tra l’affetto di fan e amici, è spuntato un misterioso bouquet di rose rosse: un classico omaggio romantico di qualche corteggiatore o il dolce pensiero di una vecchia fiamma?