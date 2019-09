Erica Piamonte perde le staffe contro Taylor: “Amicizia? Bocca mia taci!”

Erica Piamonte non rimane in silenzio e nega che con Taylor Mega ci sia stata solo un’amicizia

Il rapporto tra Taylor Mega e Erica Piamonte è stato uno dei più chiacchierati durante l’estate e molti pensavano ci fosse più di un’amicizia. Nessuna delle due ha mai fatto mistero del fatto di potersi innamorare sia di un uomo sia di una donna, ragion per cui era facile pensare che la loro relazione fosse andata oltre. Si sono conosciute nella Casa dell’ultima edizione del Grande Fratello, dove Erica era concorrente e Taylor ha trascorso una settimana da ospite. La Mega ha sempre detto di avere un debole per Erica come persona perché la trova genuina, per cui terminato il reality show le due si sono riviste e frequentate molto spesso durante l’estate. Poi è scoppiato il caos: le foto del bacio tra Taylor e Giorgia Caldarulo hanno fatto perdere la calma a Erica, che non si aspettava tutto ciò!

Taylor Mega parla di Erica: “Amicizia è il termine più giusto”

Erica si è sentita tradita e per questo si è sfogata su Instagram ieri, raccontando che tra lei e Taylor non c’era solo un’amicizia ma che stavano proprio insieme! Perché non uscire allo scoperto? Stando a ciò che ha raccontato Erica, pare che Taylor abbia preferito non diffondere la notizia per evitare un dispiacere ai suoi genitori, perché non erano ancora al corrente di “questo suo lato”, queste le sue parole sui social. Oggi però Taylor ha fatto sapere di non voler rispondere alle parole di Erica tramite altre stories. Ecco cosa ha detto: “È giusto che sappiate che non risponderò alle storie di Erica tramite social. Preferisco parlarne con lei di persona. Chiaramente voi comunque avete visto le storie che abbiamo fatto io e lei, però non sapete le dinamiche che avvengono all’interno di una… Relazione? Amicizia? Amicizia è il termine più giusto probabilmente”.

Erica Piamonte risponde a Taylor: “Bocca mia taci”

La parola amicizia ha fatto perdere le staffe un’altra volta a Erica! Quest’ultima infatti con una nuova stories ha subito risposto: “Ah quindi era solo amicizia? Certo. Oioi no via… bocca mia taci”. Ha anche aggiunto un’emoji che ride con le lacrime agli occhi, dopo aver rivelato che in realtà stavano insieme. Questo messaggio di Erica lascia pensare che ne avrebbe di cose da raccontare… Forse per lei era qualcosa di più mentre per Taylor si trattava ancora di una conoscenza, una frequentazione?