Erasmo Genzini e Gianni Morandi insieme, foto fa impazzire i fan

Gianni Morandi ed Erasmo Genzini mandano in tilt Instagram: una foto che piace

È bastata una semplice foto per far impazzire tutti i fan de L’Isola di Pietro! Cos’è successo? Erasmo Genzini e Gianni Morandi hanno deciso di pubblicare uno scatto su Instagram insieme… i commenti dei fan non sono tardati ad arrivare e sono stati tutti stra-positivi (anche se qualcuno si è lamentato per l’assenza di Lorella Cuccarini). I telespettatori che amano questa serie Tv non stanno più nella pelle: vogliono conoscere quanto prima tutte le curiosità sulla terza stagione. Molte delle quali, comunque, sono già emerse e ve ne abbiamo parlato abbondantemente.

Foto Erasmo Genzini e Gianni Morandi a Carloforte

Vi abbiamo raccontato la storia de L’Isola di Pietro 3, ma adesso quello che ha entusiasmo i fan non sono le nuove anticipazioni, bensì la foto di Gianni Morandi ed Erasmo Genzini insieme pubblicata su Instagram; il giovane attore l’ha commentata così: “Gianni, io, il cielo di Carloforte”. I follower hanno commentato a più non posso: “Forza che non vediamo l’ora!”; “Un quadro che fa da sfondo a un cielo azzurro”; “Siete fantastici! Dove vi trovo se lunedì vengo a Carloforte per una foto?”; “Siete bravissimi”; “Ma la bellezza di Pietro e Diego insieme? Ne vogliamo parlare?”.

Anticipazioni L’Isola di Pietro 3: ultime curiosità sulla storia dei personaggi-chiave della serie Tv di Canale 5

Cosa accadrà nella terza stagione de L’Isola di Pietro? Il medico, protagonista della serie, dovrà affrontare altre difficoltà, molte che riguarderanno sua figlia Elena (Chiara Baschetti): i guai, per la donna, saranno tutt’altro che finiti! Momenti difficili anche per Diego – interpretato da Erasmo Genzini – che potrebbe veder naufragare la sua storia d’amore con Caterina (Alma Noce). Arrivati a questo punto, non potete proprio perdervi le curiosità più importante de L’Isola di Pietro!