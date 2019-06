L’Isola di Pietro, 5 curiosità sulla fiction con Gianni Morandi

By

Curiosità L’Isola di Pietro: ecco cosa bisogna sapere sulla fiction di Canale 5

L’isola di Pietro è una fiction che ha incuriosito un grande numero di telespettatori: ha ottenuto sempre un ottimo risultato in termini di ascolti e infatti è stata realizzata una terza stagione che verrà trasmessa fra non molti mesi, dopo l’estate. Abbiamo raccolto alcune curiosità su L’isola di Pietro, che sicuramente permetteranno ai telespettatori di avere un’idea più chiara sui fatti. Qualcosa può essere anche sfuggito e, continuando con questa lettura, troverete tutto quello che vi occorre per sapere proprio tutto sulla fiction con Gianni Morandi protagonista. Ovviamente il cantante e attore, che nella fiction veste i panni del medico Pietro Sereni, sarà presente anche nella terza stagione.

L’Isola di Pietro storia e momenti-chiave della fiction

Vi abbiamo parlato delle prime anticipazioni su L’isola di Pietro 3; qui di seguito, invece, troverete tutto quello che un fan della fiction non può non sapere:

La città di Carloforte esiste davvero: è un comune di 6.190 abitanti. La storia della fiction è ambientata nell’isola di San Pietro, in Sardegna; Il protagonista della fiction – interpretato da Gianni Morandi – ha lo stesso nome dell’isola; Michele Rosiello ha dovuto abbandonare L’isola di Pietro a causa di alcune esigenze di copione: non vedremo Alessandro Ferras nella terza stagione; Elena Sereni (Chiara Baschetti) ha dovuto abbandonare Carloforte non perché suo padre non si prendeva cura di lei (troppo occupato col suo lavoro) ma perché ha subìto una violenza da parte del fratello di Alessandro; Elena sarà di nuovo incinta nella terza stagione de L’isola di Pietro: questa volta di Alessandro?

Anticipazioni L’Isola di Pietro 3

Elena Sereni sarà una delle vere protagoniste de L’Isola di Pietro 3: scoprirà di esser rimasta incinta, ma non potrà più contare sul sostegno di Alessandro. Cosa succederà a questo personaggio? Al momento sappiamo che lascerà Carloforte senza un’apparente ragione e che la donna si avvincerà sempre di più al nuovo vicequestore dell’isola, interpretato da Francesco Arca.