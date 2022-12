Enrico Nigiotti diventa papà! Il cantante ha annunciato a sorpresa la gravidanza della compagna stamattina, con un bellissimo ed emozionante post su Instagram. Nella foto si vede il pancione di Giulia, questo il nome della futura mamma, e accoccolato sulla pancia c’è il loro tenero cagnolone, che già vigila sui prossimi componenti della famiglia. Sì, avete letto bene: sui prossimi, non sul prossimo! Proprio così, non sarà solo uno: Nigiotti diventa papà di due gemelli! Ed è anche per questo che la pancia è già bella evidente.

Non si sa a che mese sia la gravidanza della compagna di Enrico, quindi non si sa quando nasceranno. I futuri genitori intanto si godono l’attesa e si stanno preparando a questi arrivi. Nigiotti ha scritto una dedica ai suoi figli gemelli: “È tutto un conto alla rovescia verso di voi… Mentre crescete dentro Mamma, io sono qui che faccio da spettatore e vi immagino… Vi immagino sempre!!!”. Certo le paure e i timori di diventare papà si fanno sentire, ma c’è allo stesso tempo un’enorme felicità mai provata prima.

“Non so cosa aspettarmi… Non so come sarà e non so come sarò… So solo che la parola PER SEMPRE avrà finalmente un vero significato”, questo ha scritto ancora Enrico nel post. Dal finale di questo messaggio si può intuire che Nigiotti diventerà papà di due maschietti: “Maso e Duccio, ci si vede presto bimbi”. Ha usato due nomignoli maschili, per questo i due gemelli dovrebbero essere entrambi bei maschietti.

La futura mamma dei figli di Nigiotti è Giulia, alla quale aveva dedicato la canzone di Sanremo 2020. Si sono conosciuti grazie ad amici in comune, lei gestisce una scuola di danza ed è di Livorno. Convivono da qualche anno ormai e il loro amore è diventato sempre più forte, fino a diventare così maturo da essere pronto per accogliere dei figli.

Sotto al post dell’annuncio di Nigiotti papà di due gemelli ci sono già tantissimi commenti con auguri e congratulazioni alla coppia. C’è anche il commento di Emma Marrone: “Auguri amico mio”, con un cuore rosso. Enrico ha risposto così: “Grazie amica mia forte come una leonessa”, e anche lui un cuore. Emma ed Enrico hanno partecipato alla stessa edizione di Amici, la stessa ricordata da Emma e Elena D’Amario domenica ad Amici 22. Anche Rudy Zerbi si è congratulato con i futuri genitori: “Bravi mamma e papà!”. Il cantante ha risposto anche a lui con due emoji per ringraziarlo. Arriveranno gli auguri anche di Elena D’Amario?