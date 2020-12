Emma Watson: la scelta del fidanzato Leo Robinton

Forse non tutti lo sanno ma da qualche tempo Emma Watson è felicemente fidanzata. Dalla fine del 2019 l’attrice 30enne frequenta Leo Robinton, coetaneo nonché imprenditore. La liaison è venuta a galla solo lo scorso aprile ma i diretti interessati non sono mai usciti ufficialmente allo scoperto. Il motivo è presto detto: la star di Harry Potter ci tiene alla sua privacy. Per mesi, dunque, non si è saputo nulla di questa love story: come va tra i due piccioncini?

A quanto pare tutto bene. L’ultimo avvistamento di Emma Watson e Leo Robinton risale allo scorso novembre, quando sono stati beccati dai paparazzi del Daily Mail per le strade di Londra, dove entrambi vivono. I due sono stati fotografati prima mentre bevevano del caffè e poi mentre si concedevano qualche coccola e tenerezza a Primrose Hill, un’oasi verde e di relax dove si gode un’ottima vista del centro della capitale inglese.

Una fonte ha spifferato al quotidiano inglese che Emma e Leo hanno preso una decisione di comune accordo: quella di vivere nel massimo riserbo questa relazione nata da poco ma già così importante. Tanto che la Watson ha subito presentato il fidanzato ai suoi genitori, ai quali è molto legata. Non solo: Robinton ha deciso di cancellarsi da tutti i social network appena si è diffusa la notizia del suo rapporto con l’attrice classe 1990.

Una scelta assai significativa che denota ancora di più la voglia da parte di Leo Robinton di vivere la sua fidanzata il più lontano possibile dai riflettori e dal gossip. Leo è del tutto estraneo al mondo dello showbiz: è un imprenditore appassionato, sempre alla ricerca di nuovi stimoli e avventure. In passato ha lavorato per un’azienda specializzata nella vendita di cannabis legale ma ha lasciato questo impiego nell’estate 2019.

Leo Robinton, 31 anni, ha un gemello di nome Archer e ha tre fratelli maggiori: Lily, 36. Charlie, 35, Daisy, 33. Quest’ultima ha studiato ad Harvard, prestigiosa università americana, e da sempre è una grande fan di Emma Watson, che da circa un anno è diventata sua cognata. Non si conoscono le storie d’amore passate di Leo.

Discorso diverso, invece, per Emma Watson data la sua popolarità a livello mondiale. L’attrice ha avuto dei flirt con i colleghi Tom Felton e Robert Pattinson. Nel 2014 è stata insieme al giocatore di rugby Matt Janney mentre nel 2018 ha amato l’uomo d’affari Brendan Wallace.