Emma Watson: il nuovo fidanzato è il figlio di un milionario

Emma Watson ha un nuovo fidanzato: Brandon Green. Di recente i due si sono concessi una vacanza a Venezia, dove si sono mostrati complici e affiatati. Stando ai gossip, la coppia sarebbe unita da circa un anno ma solo ora la liaison sarebbe venuta a galla. Del resto la star di Harry Potter è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata…

Al momento Emma Watson non ha né confermato né smentito le voci sulla sua relazione con Brandon Green. Ma le immagini dell’attrice mano nella mano con il nuovo compagno valgono più di mille parole. Come riporta il Daily Mail Green avrebbe corteggiato a lungo la Watson, conosciuta grazie ad alcuni amici in comune, prima di riuscire a conquistarla del tutto.

Brandon Green è il figlio di Sir Philip Green, uomo d’affari e imprenditore attivo nel mondo della moda. Con il suo Arcadia Group si è imposto nel settore fashion. Questo gruppo possiede marchi di fascia alta, come Evans, Dorothy Perkins, Topshop / Topman, Wallis, Miss Selfridge, Burton e Outfit. Il suo contributo al settore della vendita al dettaglio gli è valso il cavalierato dalla Regina Elisabetta.

Pioniere nel settore della vendita al dettaglio, nel 2013 è stato eletto uno degli uomini più ricchi della Gran Bretagna con un patrimonio netto di 6,6 milioni di dollari. Successivamente, complice anche l’avanzata degli e-commerce, le entrate delle sue imprese sono crollate.

Nonostante le difficoltà commerciali, Green rimane ancora uno dei più importanti uomini d’affari al dettaglio nel Regno Unito. Negli ultimi anni è stato però al centro di diverse controversie. È stato accusato di evasione fiscale, molestie e sfruttamento dei lavoratori.

Dal 1990 Philip Green è sposato con Tina, che l’aiuta nel suo lavoro, dalla quale ha avuto due figli: Chloe, modella e attrice, e Brandon, che ha ricoperto diverse mansioni all’interno dell’Arcadia Group.

Chi è il nuovo fidanzato di Emma Watson

Il nuovo fidanzato di Emma Watson è un ambientalista e animalista convinto, sempre pronto a difendere l’ambiente, gli oceani e gli animali. “Fa di continuo beneficenza. Supporta soprattutto le fondazioni del Principe Alberto di Monaco e della Principessa Charlotte. Fa spesso pulizia delle spiagge e fa di tutto per aiutare le associazioni ambientaliste e animaliste”, ha rivelato una fonte al Daily Mail.

Brandon Green ha 29 anni, tre meno della Watson, e vive nel Principato di Monaco. Ha conosciuto Emma grazie ad alcuni amici in comune ed è riuscito a conquistarla solo dopo un lungo corteggiamento. I due si frequenterebbero da settembre 2021.

La vita privata di Emma Watson

Prima di incontrare Brandon Green Emma Watson ha amato l’uomo d’affari Leo Robinton, che aveva presentato anche ai suoi genitori. Nonostante le serie intenzioni il rapporto non è andato avanti. In precedenza l’attrice ha frequentato Will Adamowicz, ex compagno di Università, Matthew Janney, giocatore di rugby e Mack Knight, CEO della Silicon Valley.