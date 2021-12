Emma Watson dopo Harry Potter: “Così mi sono innamorata di Tom Felton”

Sul set di Harry Potter, la saga cinematografica che l’ha resa famosa in tutto il mondo, Emma Watson si è innamorata del collega Tom Felton. La popolare Hermione l’ha raccontato nell’episodio speciale realizzato per il ventennale dell’uscita del primo film. All’epoca l’attrice inglese aveva solo dieci anni e la sua vita è cambiata per sempre.

La Watson ha rivelato che un giorno, durante il tutoraggio sul set, agli attori era stato dato il compito di disegnare ciò che pensavano fosse Dio. Tom Felton ha sbalordito tutti disegnando una ragazza con un berretto all’indietro su uno skateboard. Tanto è bastato a far innamorare Emma Watson, che ha così ricordato quel momento:

“Sono entrata nella stanza dove stavamo facendo lezione. L’incarico che ci era stato assegnato era quello di disegnare l’aspetto di Dio secondo noi, e Tom aveva disegnato una ragazza con un berretto all’indietro su uno skateboard. E non so come dirlo, ma mi sono innamorata di lui”

Dopo quell’episodio la star di Harry Potter ha controllato ogni giorno il foglio delle chiamate giornaliere, nella speranza di trovarci il collega. Purtroppo per Emma Watson, però, con Tom Felton non c’è mai stato nulla più di un’amicizia. Emma ha ammesso che Tom si comportava nei suoi confronti più come un fratello maggiore. Tanto che oggi i due amano definire il loro legame di parentela più che di amicizia.

La vita privata di Emma Watson e Tom Felton

In realtà per Tom Felton un amore sul set di Harry Potter è nato davvero: per anni è stato infatti legato Jade Olivia, l’interprete di Astoria Greengrass, moglie di Draco Malfoy. La relazione è durata dal 2008 al 2016. I motivi della rottura non sono mai stati resi noti ma oggi Jade è sposata con il campione di golf Patrick Rodgers. Felton è invece single.

Al contrario Emma Watson è legata da quasi due anni a Leo Robinton, imprenditore attivo nel settore della cannabis legale. Più volte Emma e Leo sono stati pizzicati in atteggiamenti intimi e Robinton, 31 anni come l’attrice, ha conosciuto già la famiglia dell’attrice. Quest’ultima ha scelto per il momento di non parlare pubblicamente della sua vita privata.

Emma Watson voleva lasciare Harry Potter

Di recente Emma Watson ha confidato che stava per lasciare la saga di Harry Potter. Nel 2007, alla vigilia delle riprese del quinto capitolo Harry Potter e l’Ordine della Fenice, l’inglese è entrata in crisi ed era sul punto di mollare tutto. Emma non aveva ancora raggiunto la maggiore età ed era stanca del successo e della popolarità che la stavano travolgendo.

Anche Rupert Grint, che interpretava Ron Weasley (il miglior amico di Harry Potter), ha confessato di aver attraversato un momento del genere. Per fortuna entrambi sono riusciti a superare quel periodo negativo e ad andare avanti per la gioia dei tantissimi fan.