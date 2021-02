Emma Watson e le voci sul ritiro dalle scene: il manager svela la verità

Il rappresentante della nota star di Harry Potter decide di intervenire per far sapere ai fan cosa sta realmente accadendo

Buone notizie per i fan di Emma Watson: il suo rappresentante smentisce le notizie sul suo ritiro dalle scene! Ebbene, questa smentita va proprio a confermare che la star di Harry Potter non ha alcuna intenzione di allontanarsi dalle luci della ribalta. Vengono così respinte le voci che hanno lasciato i fan sconvolti in questi giorni! Infatti, il pubblico che segue e sostiene da sempre l’interprete di Hermione Granger non aveva preso bene la notizia. Tale speculazione era arrivata dopo il silenzio sui social della Watson e non solo. Infatti, pare che l’attrice non abbia più preso accordi per progetti futuri. Per tali motivi, il Daily Mail ha annunciato il presunto ritiro dalle scene della nota attrice. Secondo il portale inglese, Emma avrebbe bisogno di viversi in totale tranquillità la sua relazione con il fidanzato Leo Robinton.

Probabilmente la Watson sente effettivamente la necessità di vivere la sua storia d’amore lontano dai riflettori. Ma questo non significa che metterà fine alla sua carriera da attrice. Sono moltissimi i fan che ieri hanno portato in tendenza su Twitter la notizia sul presunto ritiro di Emma. Sconvolti e dispiaciuti, tali utenti hanno iniziato a condividere numerosi messaggi per attirare l’attenzione della star. Ma ecco che il suo manager, Jason Weinberg, ha rilasciato a Entertainment Weekly una dichiarazione che va a smentire la notizia. “Gli account sui social media di Emma sono inattivi, ma la sua carriera no”, dichiara il manager.

L’ultima volta, l’attrice è stata vista sul grande schermo nel film Piccole donne nel 2019, anno in cui ha iniziato la sua relazione con Robinton. Nel frattempo il suo account Instagram ha come foto del profilo un’immagine nera e presenta una descrizione ben precisa. Scendendo nel dettaglio, sotto il nome dell’account è possibile leggere che la pagina ufficiale è attualmente inattiva e che non viene aggiornata. Questo, però, non significa che la Watson voglia mettere fine alla sua carriera.

Ora i fan potranno finalmente tranquillizzarsi e non pensare al peggio, in quando la loro beniamina avrà ancora modo di sorprenderli sul grande schermo! Non resta, dunque, che attendere per scoprire quali altri progetti vedranno protagonista Emma in futuro.