Emma Watson si ritira dalle scene? La notizia crea il panico: “Devastante”

Emma Watson si ritira dalle scene! Questa è la notizia che sta generando il panico sul web. Il nome dell’attrice è in tendenza su Twitter in queste ultime ore, proprio perché i fan sono sconvolti da questa sua presunta decisione. Ad annunciare il possibile ritiro della star di Harry Potter è stato DailyMail. Il portale inglese fa sapere che l’attrice avrebbe deciso di fare un passo indietro dalla recitazione, per trascorrere più tempo possibile insieme al fidanzato Leo Robinton. Secondo l’agente, la Watson sarebbe diventata “dormiente”. Infatti, pare non ci siano attualmente degli accordi per futuri progetti di Emma nel mondo del cinema. Non solo, i fan non hanno potuto non notare in questi mesi il suo silenzio sui social. In effetti, su Instagram, l’interprete dell’amata Hermione Granger non condivide post dal 7 giugno della scorsa estate.

La Watson ha dunque deciso di ritirarsi dalle scene? Il portale inglese ne è sicuro, tanto che ha confermato che l’attrice ha scelto di allontanarsi dalle luci della ribalta per amore. Una fonte ha aggiunto che l’attrice potrebbe essere pronta a formare una famiglia insieme a Robinton. Pare che per varie settimane, Emma e Leo abbiano vissuto in segreto a Ibiza. Qui la star sarebbe riuscita a viversi una quotidianità che per lei era sconosciuta. Infatti, l’attrice è diventata nota al grande pubblico quando era ancora una bambina. Ora si troverebbe a Los Angeles, mentre il suo addetto stampa conferma che la sua carriera è “dormiente” e che “non sta assumendo nuovi impegni”.

Una notizia devastante per i fan di Harry Potter che reagiscono male. Come riporta anche il sito Indipendent, sono tantissimi gli utenti su Twitter che hanno iniziato a condividere molteplici messaggi di tristezza. “Non la supererò”, scrive ad esempio un fan statunitense. Anche da parte del pubblico italiano arrivano vari messaggi sul social. C’è chi non riesce a credere che la Watson possa davvero aver deciso di mettere la parola fine alla sua carriera. Sembra che la star abbia ormai scelto di smettere di recitare e di dedicarsi completamente alla sua nuova vita insieme a Robinton.

La loro relazione è iniziata nel 2019 ed entrambi avevano già deciso di tenere il loro amore lontano dai riflettori.

emma watson si ritira dalle scene e io non so nemmeno cosa dire perché mi viene solo da piangere — sara; ceo of tom????️ (@foolsvthoms) February 25, 2021