Emma Stone è diventata mamma, nato il primo figlio: l’indiscrezione

Emma Stone è diventata mamma. Insieme a Dave McCary avrebbe accolto il suo primo figlio. A dare il lieto annuncio non è stata l’attrice premio Oscar. Infatti, a svelare questo dettaglio è TMZ, che attraverso delle fonti ha scoperto che l’interprete di Mia Dolan in La La Land avrebbe partorito sabato 13 marzo a Los Angeles. Non si conoscono, però, ancora i dettagli riguardanti il primo figlio di Emma Stone. Pertanto, il portale non è in grado di rivelare al pubblico il nome e il sesso del bambino. Ovviamente, l’attrice e il marito Dave saranno entusiasti in qualunque caso.

La notizia sulla gravidanza usciva fuori lo scorso gennaio, quando Emma era stata paparazzata con il pancione in bella vista dal Daily Mail. Ed ecco che ora arriva l’indiscrezione sulla nascita del suo primo figlio. Ha conosciuto il regista nel 2016 ed entrambi hanno sempre tentato di mantenere il silenzio sulla loro storia d’amore. Ed ecco che su Instagram, inaspettatamente, proprio la Stone ha rivelato di aver ricevuto la proposta di matrimonio. Era il mese di dicembre del 2019 quando Emma condivideva sul social lo scatto che la ritraeva sorridente accanto a Dave.

In questa immagine è ben evidente l’anello di fidanzamento. Sebbene siano stati sempre molto riservati, hanno comunque deciso di rendere ufficiale il loro fidanzamento attraverso la piattaforma social, ricevendo tanti commenti e messaggi di congratulazioni. Dopo di che, non si è saputo più nulla sul matrimonio. Ma secondo vari rumors, pare che Dave ed Emma si siano sposati in gran segreto lo scorso autunno, dopo il lockdown.

A confermare queste indiscrezioni sarebbero stati alcuni avvistamenti, che vedrebbero i due con la fede al dito. Inoltre, anche alcune fonti vicine alla coppia avrebbero fatto sapere che sono già diventati marito e moglie. Intanto, si parlava anche di un’eventuale gravidanza. La Stone era stata avvistata con indosso una salopette, in compagnia del regista. Proprio l’outfit sembrava nascondere l’arrivo di un figlio.

Non c’è stata poi una conferma ufficiale da parte di Emma, che pare abbia partorito da qualche giorno. Ai fan non resta che attendere per scoprire se effettivamente il figlio della Stone sia nato oppure no. Non si sa, chiaramente, se l’attrice deciderà di renderlo noto attraverso il suo account social, come spera il suo pubblico.