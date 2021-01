Emma Stone incinta: primo figlio dal marito Dave McCary

Emma Stone è incinta. Non c’è stata nessuna conferma da parte dell’attrice ma il Daily Mail l’ha paparazzata con un pancione ben in vista mentre faceva una passeggiata con quella che potrebbe essere un’amica. Le foto mostrano la sua mano che accarezza la pancia, nascosta da una maglietta nera attillata. Per Emma questo sarebbe il primo figlio con il suo compagno e regista Dave McCary, tre anni più grande di lei.

I due si sono conosciuti nel 2016 ma il loro amore è stato ufficializzato nel 2017. L’autore di Saturday Night Live nel dicembre del 2019 aveva deciso di chiedere la mano della sua partner. I due avevano annunciato la lieta notizia attraverso una foto su Instagram, in cui si mostravano entrambi sorridenti. L’attrice di La La Land, invece, esibiva raggiante un anello di fidanzamento.

Nonostante la loro riservatezza, avevano condiviso la notizia con piacere raccogliendo sotto al post Instagram una marea di commenti e auguri. Alcuni volti noti dello spettacolo si erano uniti alla gioia di Dave e Emma scrivendo loro le congratulazioni per il coronamento del loro amore. Nella didascalia dello scatto, il regista aveva annesso dei cuoricini per manifestare tutto il suo sentimento nei confronti dell’attrice che sarebbe presto diventata sua moglie.

Poi, in linea con il rispetto della loro privacy, non si era saputo più nulla delle nozze. Secondo alcuni rumors, riportati anche da Page Six, Dave e Emma si sarebbero sposati in gran segreto subito dopo il lockdown nel 2020. A confermarlo sarebbero stati alcuni avvistamenti che avrebbero visto i due con la fede al dito di entrambi. Fonti vicine alla coppia avrebbero rivelato che si sarebbero uniti in matrimonio.

Nel frattempo era circolata anche la notizia di una presunta gravidanza in arrivo. Emma Stone, infatti, era stata vista in giro e in compagnia di Dave McCary con indosso una salopette. Quest’ultima pareva voler nascondere la lieta notizia. I rumors si erano concentrati a settembre, proprio quando l’attrice di La La Land era stata fotografata.

Si aspetta dunque un annuncio ufficiale da parte della Stone. Infatti, l’attrice aveva svelato a Elle durante un’intervista nel 2018 di non aver mai pensato al matrimonio e ai figli durante l’adolescenza. Ora invece pare che tutto sia cambiato. I desideri della celebre star sono mutati e sembra si appresti a creare una bella famiglia con il suo adorato Dave.