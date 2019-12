Emma Stone si sposa, fidanzamento ufficiale con Dave McCary: l’annuncio

Emma Stone e Dave McCary, arriva la proposta di matrimonio: la coppia rende ufficiale il fidanzamento

Un annuncio arrivato qualche ora fa che vede Emma Stone e Dave McCary fidanzarsi ufficialmente. La coppia, nata nell’anno 2017, è pronta a convolare a nozze e ad annunciarlo è proprio il regista. L’autore di Saturday Night Live condivide sul suo profilo Instagram una foto che lo ritrae insieme alla nota attrice e con loro c’è anche un bellissimo anello. I due appaiono sorridenti e felici, con la mano di lei esposta in primo piano. Un selfie che vede sui loro volti un sorriso in cui è impossibile non notare la loro felicità. Ebbene Emma ha detto sì al suo Dave! Il regista sembra abbia fatto la sua proposta di matrimonio all’attrice, che ha, a questo punto, immediatamente accettato. La foto condivisa su Instagram è accompagnata da due cuoricini rosa e naturalmente i commenti non sono tardati ad arrivare. Sono tanti i fan della coppia che commentano positivamente il post, congratulandosi. Tra i commenti appaiono anche volti noti del mondo del cinema, felici di vedere Emma e Dave consolidare il loro amore.

Emma Stone si sposa: Dave McCary condivide la notizia con il mondo

Arriva, dunque, il matrimonio per Emma Stone e Dave McCary. Una notizia che non può non far felici i fan di questa coppia. Sappiamo che stanno insieme dall’anno 2017, ma raramente sono apparsi insieme in pubblico, in quanto sono molto riservati. La nota attrice è da tempo che parla, in realtà, di matrimonio. Scendendo nel dettaglio, lo scorso anno, in un’intervista su Elle ha dichiarato: “La mia idea sui figli è cambiata col passare degli anni. Non ho mai avuto esperienze al riguardo. Da giovane pensato ‘Non mi sposerò mai, non avrò mai figli’. Adesso che sto invecchiando voglio sposarmi e voglio davvero avere figli”. Dunque, sembra proprio che il momento giusto sia arrivato per la bellissima Emma!

Emma Stone e Dave McCary si sposano: il fidanzamento è ufficiale

Emma, premio Oscar con La la land, è pronta ora a diventare la moglie di Dave McCary. L’attrice è sempre molto attenta alla sua privacy, ma questa volta ha permesso al compagno di condividere un loro momento di grande felicità. L’anello, esposto in primo piano, ha elettrizzato tutti i fan della coppia. E ora non ci resta che attendere per scoprire quando Emma e Dave convoleranno a nozze!