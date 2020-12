Emma Roberts mamma: è nato il primo figlio dell’attrice

Emma Roberts, nipote della celebre attrice Julia Roberts, è diventata mamma. A dare la notizia è stato TMZ. Secondo alcune fonti riportate dal sito la star di Holidate avrebbe dato alla luce il suo primo figlio domenica 27 dicembre a Los Angeles. Il bimbo è il frutto dell’amore tra lei e Garrett Hedlund, sette anni più grande di lei. I due avrebbero deciso di chiamare il neonato Rhodes.

Emma, dopo diverse voci, aveva annunciato la sua gravidanza ad agosto sul suo profilo Instagram in una tenera foto in cui mostrava il suo pancione. Nella didascalia aveva scritto: “Io e le mie due persone preferite”, allegando successivamente anche altre due foto con il compagno Garrett Hedlund. Anche la zia Julia Roberts aveva dimostrato tutta la sua commozione e felicità nei confronti della bella notizia e della neomamma commentando: “Ti amo”.

Secondo E! sia Emma che Garrett avevano festeggiato il bimbo in arrivo con un piccolo ed intimo babyshower. Alla festa in giardino avevano partecipato soltanto 15 persone nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti negli USA. La Roberts non era stata di certo discreta con la sua gravidanza. Infatti aveva pubblicato diversi scatti in questi mesi sui social media in cui mostrava il pancione in bella vista. Non solo, aveva prestato il suo volto anche per la copertina di Cosmopolitan, in cui aveva posato incinta. La rivista infatti non aveva mai dedicato ad una star in dolce attesa la sua cover.

Il 2020 è stato un anno ricco di sorprese per la coppia. Emma e Garrett infatti avevano iniziato a frequentarsi intorno a marzo 2019, subito dopo che l’attrice di Scream Queen aveva interrotto il suo fidanzamento con Evan Peters. La Roberts aveva raccontato di aver ricevuto da poco una diagnosi di endometriosi che avrebbe potuto mettere a repentaglio la sua futura fertilità. Per questo aveva deciso di congelare i suoi ovuli, per poter realizzare il suo sogno di diventare mamma in un eventuale futuro.

Da qui il forte desiderio di avere un figlio e la consapevolezza che la sua sarebbe stata una gravidanza difficile. La star di Holidate aveva rilasciato diverse dichiarazioni in cui aveva spiegato ai media come il suo problema l’avesse fatta entrare in un mondo tutto nuovo. Quello fatto di conoscenze sugli aborti spontanei e sulla paura dell’infertilità fino a sentirsi sbagliata e con il pensiero di aver fatto qualcosa di male.

Inoltre Emma Roberts aveva anche confessato di aver voluto diventare madre fin dai suoi 24 anni ma che poi la vita le aveva riservato altri piani. Ebbene, ora sicuramente può gioire per aver realizzato il suo sogno con il suo nuovo compagno Garrett.