Emma Roberts e Evan Peters si sono lasciati? Lei starebbe con un altro

Emma Roberts e Evan Peters, è finita? Il gossip sulla rottura definitiva della coppia di American Horror Story

Emma Roberts ed Evan Peters si sarebbero lasciati. Questa è la notizia che lancia il sito americane Us Weekly e che sta facendo il giro del web. Un gossip che ha colpito in particolar modo i fan di American Horror Story. Il portale riferisce che tra loro ci sarebbe stata una rottura e la storia d’amore sarebbe giunta così al capolinea. Da ormai diversi anni la loro è una delle relazioni di Hollywood più turbolente. Infatti, spesso si sono lasciati per poi tornare di nuovo insieme. Alti e bassi per questa coppia, di cui si è parlato parecchio. Ma ora pare che tra loro ci sia stata una rottura definitiva. Secondo quanto rivela una fonte al sito americano, la star di 28 anni avrebbe già iniziato un’altra relazione. Con chi? Pare con il collega Garrett Hedlum. Nessuna conferma da parte dei diretti interessati, ma la fonte ne è certa. Stando a quanto riportato in queste ultime ore, tra Emma ed Evan sarebbe finita consapevoli che la loro storia non procedeva nel migliore dei modi. Sembra non ci sia stata una tragica rottura, in quanto avrebbero preso questa decisione insieme.

Tra Emma Roberts e Evan Peters è finita? Lei starebbe già frequentando Garrett Hedlum

Hanno iniziato a frequentarsi nell’anno 2012, quando si sono incontrati sul set del film Adult World. L’anno dopo si parlò addirittura di un incidente domestico a causa dell’ira di Emma, il quale pare avesse aggredito Evan. Quest’ultimo, però, pare scelse di non sporgere denuncia. Proprio durante lo stesso anno, la coppia di American Horror Story ufficializzò la loro storia. Ora il gossip non parla d’altro che della loro rottura. L’attore si sarebbe già trasferito e la fonte è sicura che al momento siano solo amici. Lo stesso insider rivela, inoltre, che Emma starebbe frequentando Garrett. I due sarebbero già stati avvistati insieme, mano per mano a Silverlake. Erano amici da tempo e pare che abbiano proprio da qualche settimana iniziato a uscire insieme.

Emma Roberts si sarebbe lasciata con Evan Peters: alti e bassi nella loro storia

Sicuramente quella di Emma e Evan è stata una storia di alti e bassi. Sembra, dunque, non siano mai riusciti a risolvere i loro problemi, sebbene di recente apparivano felici e sereni. Ora l’attrice avrebbe scelto di voltare completamente pagina con Garrett. Si tratterebbe di una cosa nuova per la Roberts, secondo quanto rivela l’insedire al noto sito.