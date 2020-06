Emma Roberts incinta del primo figlio? Gossip esplosivo sull’attrice

A lanciare il gossip è stato US Weekly con un poadcast che avrà senz’altro sorpreso i fan dell’attrice: Emma Roberts è incinta. O meglio lo sarebbe, visto che non ci sono ancora notizie ufficiali e non sono arrivate conferme né da parte della diretta interessata né dal fidanzato Garrett John Hedlund. Arriverà l’ennesima smentita oppure la Roberts confermerà la gravidanza? Ma soprattutto in che mese sarebbe l’attrice di Scream Queens e American Horror Story? Tante ancora le incertezze sulla nipote di Julia Roberts che prima o poi interverrà sul chiacchiericcio di queste ore. Certo l’attrice vorrebbe senz’altro vivere con maggiore tranquillità la sua vita privata dopo il gossip sulla sua rottura con Evan Peters ma sappiamo tutti che il prezzo della fama è questo.

Emma Roberts incinta di Garrett Hedlund? Esplode il gossip ma zero conferme

La storia con Garrett Hedlund è iniziata probabilmente a marzo 2019, quando Emma fu paparazzata per la prima volta con lui, attore del film Tron: Legacy ed ex compagno di Kirsten Dunst: era inevitabile insomma che i pettegolezzi sarebbero arrivati alle stelle. Siamo a poco più di un anno dall’inizio della relazione con Garett e già i due avrebbero fatto il grande passo: decisione che in realtà non ci sorprende perché la Roberts aveva già espresso il desiderio di creare una famiglia. Nonostante ciò non possiamo parlare di ufficialità almeno fino a quando non avremo delle prove più consistenti o lei non interverrà direttamente sul gossip di queste ore. Nel frattempo non possiamo che restare aggiornati vedendo cosa circolerà nella stampa estera.

La storia difficile di Emma Roberts ed Evan Peters: l’attrice ha trovato un equilibrio con Garrett Hedlund?

Vi ricordiamo che Emma Roberts non è nuova nel mondo del gossip proprio per la storia con Peters che fece molto discutere a causa delle liti continue e dei tanti tentativi di riconciliazione evidentemente falliti. Quando la rottura fu definitiva la Roberts parlò delle difficoltà che stava vivendo in varie interviste, ad esempio a Cosmopolitan, sottolineando che da quell’esperienza aveva imparato come la vita fosse fatta di alti e bassi e che così come passano le situazioni difficili passano anche quelle in cui ci si sente al meglio. Chissà se con Garrett la Roberts è riuscita a trovare il suo equilibrio, e chissà che non sia stata proprio questa tranquillità raggiunta a spingerli a fare il gran passo.