Emma offesa da un consigliere della Lega: le parole che indignano tutti

Emma Marrone gravemente offesa da un consigliere leghista

Dopo aver gratuitamente e gravemente offeso la cantante Emma Marrone, il consigliere leghista Massimiliano Galli ha avuto la peggio. Pare che in uno dei suoi ultimi concerti, Emma abbia pronunciato queste testuali parole sul palcoscenico: “Aprite i porti”. Come riporta la pagina Instagram Spysee, su Facebook è, successivamente, arrivato un assurdo commento da parte del sopracitato Galli. Parole, le sue, che hanno indignato l’intero popolo del web causando, cosi, tanto clamore. “Faresti bene ad aprire le tue c…e facendoti pagare per esempio”. Questo quanto scritto pubblicamente dal consigliere leghista. Immediatamente è arrivata anche la reazione del segretario regionale della Lega Umbria che, mediante un comunicato, annuncia una saggia ed inevitabile decisione sul futuro di Massimiliano Galli.

La Lega Umbria si dissocia dal commento del consigliere Galli

“La Lega Umbria si dissocia dal commento espresso dal consigliere comunale. Anche il dissenso più forte non può mai scadere in simili commenti. Le affermazioni del consigliere non solo sono inaccettabili, ma assolutamente distanti dallo spirito e dai valori espressi dalla Lega“. Spiega e sottolinea il segretario Caparvi: “Chiunque utilizzi questo linguaggio non può rappresentare il nostro movimento”. Con questo preciso messaggio, la Lega rivela quindi di avviare sin da subito una procedura che prevede la netta espulsione di Galli dal partito.

Come risponderà la cantante pugliese al consigliere leghista?

Da quanto emerso sul web, pare che Galli abbia già avuto dei precedenti sui vari social. Proprio nel 2017, si ricorda che il medesimo ha scatenato un’altra polemica dopo aver postato un commento anti-islam. In seguito fu costretto alle dimissioni da assessore. Ma, ora come risponderà la cantante salentina dopo aver ricevuto tale offesa? La giustizia, al momento, sembra aver avviato tutte le procedure affinché il consigliere possa pagare per quanto espresso nei confronti di Emma Marrone.