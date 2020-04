Emma Muscat e Biondo, ritorno di fiamma? I fan sperano, cosa è successo

I due ex protagonisti di Amici tornano insieme sui social per l’anniversario di ‘Avec Moi’: ritorno di fiamma?

Un’anno fa l’annuncio di una collaborazione insieme. Era il 26 aprile quando Biondo ed Emma Muscat, entrambi ex concorrenti di Amici, esordivano con ‘Avec Moi’. Il singolo è uscito dopo la crisi che li aveva travolti, poi ai tempi superata (come molti telespettatori del talent di Canale 5 sanno, i due artisti hanno vissuto un’intensa storia d’amore, fatta di rotture e poi ritorni). Proprio in un’intervista doppia per il settimanale Vero, la cantante spiegava come fosse nata l’idea di comporre il brano: “Eravamo in una fase di distacco. E proprio in quel momento ho deciso di rifugiarmi nella mia amata musica, componendo una canzone che fosse davvero in grado di esprimermi. Soltanto in un secondo momento, quando io e Biondo ci siamo ritrovati, ho deciso di mostrargli quel brano. In questo brano è racchiuso tutto quello che abbiamo vissuto”. Poi la rottura definitiva: qualche mese dopo, durante una diretta Instagram, la coppia ha annunciato di aver chiuso la loro relazione, dichiarando di aver comunque affetto e stima l’un per l’altro. Poche ore fa, però, un post sui social ha riacceso la speranza dei fan: Emma e Biondo sono tornati insieme? Gli ultimi sviluppi.

Emma e Biondo sono di nuovo una coppia? I fan ci sperano

Si sono fidanzati, poi lasciati, poi si sono riscoperti e infine di nuovo allontanati. La storia dei due ex allievi di Amici continua ad appassionare i fan tutt’ora. Qualche ora fa, entrambi gli artisti hanno condiviso su Instagram un post per festeggiare l’anniversario dell’uscita del singolo ‘Avec Moi’. Inutile dire che i follower si sono riversati immediatamente sui rispettivi profili per commentare tale gesto. Alcuni hanno inevitabilmente ipotizzato un probabile riavvicinamento tra i due giovani. Non sappiamo se questo si può considerare un vero e proprio ritorno di fiamma, potrebbe anche essere una semplice mossa per ricordare le emozioni vissute un’anno prima quando uscì il singolo. Quando si parla di loro, però, tutto potrebbe essere, visti i precedenti: vi terremo sicuramente aggiornati.

Il post: “Esperienze indimenticabili”

“Per l’anniversario di questa canzone che ci ha fatto vivere delle esperienze indimenticabili insieme a voi, abbiamo deciso di regalarvi questa versione”, scrive la Muscat su Instagram. Potrebbe essere di nuovo amore tra i due cantanti?