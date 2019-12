Emma Marrone, la visita di controllo dopo l’operazione: com’è andata

Emma Marrone, la visita di controllo dopo l’operazione: come è andata

Emma Marrone, il peggio è passato ed ora tutto sembra andare per il verso giusto. Nelle scorse ore la cantante salentina si è recata a Milano per effettuare un controllo delle sue condizioni di salute dopo l’intervento di qualche settimana fa, arrivato in seguito al ritorno del male che l’aveva colpita. A visita conclusa l’artista ha fatto sapere ai propri fan di Instagram che è andato tutto bene. Un bella notizia, che incoraggia ancor più a pensare che il momento più difficile sia alle spalle e che ogni cosa nella vita di Emma stia procedendo nella direzione giusta.

“Tutto bene raga”, la rassicurazione di Emma

Su Instagram, dialogando con i propri followers tra le Stories, Emma ha fatto sapere oggi, nel primo pomeriggio, di essere a Milano per dei controlli. A distanza di circa un’ora è riapparsa sul social con un bel pollicione alzato e il commento: “Tutto bene raga”. Nessuna preoccupazione, quindi. Ricordiamo che era lo scorso settembre quando annunciava che proprio dopo essersi sottoposta a un controllo medico aveva ricevuto la brutta notizia: il tumore era tornato a farsi vivo. Un periodo, come spiegato in seguito dalla cantante, per nulla facile. Impegni annullati e settimane di ansia, culminate con un’operazione. Nonostante la situazione assai delicata la Marrone ha sempre e comunque trasmesso parecchia tenacia e coraggio pubblicamente

Emma e la scelta di rivelare ai fan il motivo dello stop

“Con sincerità e onestà, per il grande rispetto del mio pubblico, ho ritenuto opportuno dire la verità”, ha confidato di recente a Verissimo a proposito della sua scelta di dichiarare pubblicamente il motivo dello stop dalle scene; stop che è giunto dopo aver scoperto i problemi di salute. Emma inizialmente non si è dilungata nei dettagli delle cause effettive che l’avevano costretta a fermarsi. In molti hanno, però, subito capito, visto anche il passato della cantante, che era tornato il male. La Marrone lo ha confidato chiaramente solo a distanza di diversi giorni dall’annuncio del ritiro temporaneo dal palco, prendendo tutte le precauzioni del caso per non creare del sensazionalismo pietistico attorno al suo caso.