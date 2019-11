Emma Marrone e la sua malattia: “Mi ha cambiata. Gran c..o”, le rivelazioni

Emma Marrone torna a parlare della malattia: “Ho un gran c..o”

Per la nostra Emma Marrone il peggio è passato. Dopo uno stop per affrontare un problema di salute è tornata più carica e grintosa che mai tirando fuori un nuovo album, intitolato Fortuna, che è una vera e propria bomba. E il successo che sta riscuotendo è immenso e, soprattutto, meritatissimo. Di recente la cantante salentina ha rivelato di sentirsi ‘felicina’,la serenità è ormai stata ritrovata e la sua vita è tornata ad essere quella di sempre. Nel 2020, poi, incomincerà il suo nuovo tour con il quale festeggerà i 10 anni di carriera. A distanza di qualche mese, Emma è tornata a parlare della sua malattia. Al magazine F ha rivelato di sentirsi davvero fortunata per come è riuscita ad affrontare il problema di salute (al quale non vuole dare un nome) che l’ha costretta a fermarsi.

“Ci sono ragazzine che hanno combattuto il triplo di me”, la consapevolezza di Emma

“Ho un gran c..o perché dopo un mese ero già a presentare il mio disco”, ha dichiarato Emma in tutta sincerità. Lei ha dimostrato ancora una volta di essere molto forte perché consapevole che il rischio che ha corso non era di certo da poco. “Ci sono ragazzine che hanno combattuto il triplo di me e adesso sono sottoterra”, ha aggiunto ancora sottolineando ancor di più quanto si senta fortunata. “Non ero nuova al problema, ma quando ti succede, sei sempre impreparata. Ti chiedi: perché proprio a me? Poi però ho pensato ai bambini di 8 mesi negli ospedali. Invece di incattivirmi, credo che la malattia mi abbia reso più dolce. Tutte le mattine mi sveglio con il buonumore, sono diventata ancora più sensibile. La malattia mi ha cambiato, in meglio”, ha confessato ancora Emma.

I ricordi di Emma Marrone: “La prima volta ero solo una ragazzina”

La Marrone ha combattuto più volte questa battaglia nel corso della sua vita. E durante l’intervista ad F ha voluto ricordare la prima volta in cui scoprì di essere malata: “Quando l’ho scoperto la prima volta ero solo una ragazzina. L’unica cosa che mi è rimasta era una grande paura, che mi sono trascinata fino a oggi. Non significa che oggi non ho paura: quella ce l’avrò sempre. Ma la combatto con la voglia di vivere”. Una voglia di vivere che, fortunatamente, non l’ha mai abbandonata. E che le ha donato la carica necessaria per affrontare un problema, così grande, senza perdere mai il sorriso.

Il segreto di Emma Marrone? Accettare. La dichiarazione

Ma qual è stato il suo segreto per affrontare questa ‘nuova’ battaglia? Accettare. E a dichiararlo è stata proprio lei, mesi fa a Vanity Fair: “Accettare di stare di nuovo male mi ha aiutata ad arrivare all’intervento con serenità. Sono entrata in sala operatoria col sorriso e ne sono uscita nello stesso modo. L’operazione non mi ha incattivita: non sono arrabbiata con la vita, al limite alla vita sono grata”.