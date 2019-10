Emma Marrone, Fabio Fazio e Luciana Littizzetto hanno commesso una gaffe regalandole delle rose? La verità

Ieri sera Emma Marrone è sbarcata a Che tempo che fa dove ha rilasciato un’interessante intervista riguardante il lancio del suo nuovo album ‘Fortuna’ e quello che è accaduto nella sua vita privata. La cantante è tornata a parlare del suo stato di salute rivelando di star bene e lanciando anche qualche frecciatina ai suoi haters. Alla fine della chiacchierata è entrata Luciana Littizzetto e mentre le due donne parlavano Fabio Fazio è andato a prendere un bel mazzo di rose rosse per donarle ad Emma Marrone. Quest’ultima ha preso i fiori, ha sorriso ed ha ringraziato ma il web, intanto, ha iniziato a rumoreggiare.

Emma Marrone, chiude la polemica ‘gaffe rose rosse’ con una foto

Tra gli spettatori di Che tempo che fa c’erano anche i fan della cantante salentina che, alla vista del mazzo di rose rosse, hanno urlato alla gaffe. In tanti, infatti, sostengono che ad Emma quel tipo di fiori non piaccia neppure un po’ perché tempo fa dichiarò che per lei sia fonte sfortuna. E dunque su Twitter si è innalzata una vera e propria polemica che ha coinvolto Fazio e Littizzetto, ‘rei’ di non essersi ‘informati’ prima di incontrare l’artista. Ma qual è la verità? Emma Marrone odia davvero le rose rosse?!? Beh, forse qualche anno fa, ma le cose oggi sono decisamente cambiate. E a darne conferma è stata proprio lei poco fa postando sui social una fotografia, dove stringe a se’ il corposo mazzo di fiori, e scrivendo: “Viva le rosse rosse”.

Emma Marrone che nel video di Io sono bella ci si è cosparsa di petali rossi

Ma non è finita qui. Coloro che seguono Emma attentamente ricorderanno sicuramente che nel video della canzone Io sono bella, scritta per lei da Vasco Rossi, ad un certo punto la si vede cosparsa proprio di petali rossi. E ancora, nella copertina della canzone (che potete osservare qui) la si vede con una bella rosa rossa testa. Dunque, la cantante molto probabilmente non crede più che questo genere di fiori le porti sfortuna, anzi! Per questo motivo Fabio Fazio e Luciana Littizzetto non hanno fatto nessuna gaffe ieri sera a Che tempo che fa.