Emma Marrone usa intimo contenitivo: in 2 milioni vedono il video

Emma Marrone senza segreti. La cantante salentina, di recente, attraverso un video pubblicato su TikTok e divenuto virale (il filmato è stato visto da quasi 2 milioni di utenti), ha rivelato di ricorrere all’intimo contenitivo e modellante, vale a dire quegli indumenti che servono astutamente a modellare le forme e a celare alcuni difettucci.

L’artista, che nei giorni scorsi si è recata a Londra, prima di trascorrere una serata con alcuni amici, ha ironizzato sul cosiddetto “solutions wear”, ossia l’intimo contenitivo di Skims, il brand d’abbigliamento realizzato dall’influencer di fama internazionale Kim Kardashian.

In particolare Emma si è mostrata ai suoi fan su TikTok poco prima di uscire di casa, rendendo noto che sotto l’elegante abito verde indossato, ha messo dei capi modellanti. Così la cantante: “Allora, fit check per andare a diffondere il culto anche a Londra. Un bel vestito verde, da fi*a… Sotto ci ho messo uno di quei trabiccoli della Kim, che se non altro, invece di stare così, ti aiutano a stare così (cioè dritta con la schiena, ndr). Consigliatissimi. Vi spreme pure l’anima, però tiene, ci sta”.

@realbrown Fit e qualcosa ovviamente nel mio stile.. Londra va affrontata bene 😂😂😂❤️ ♬ suono originale – Emma

Emma non è la prima donna del mondo dello spettacolo a parlare di tale questione. Ad esempio, in tempi non sospetti, anche la conduttrice Rai Andrea Delogu aveva fatto sapere di usare in qualche occasione la pancere sotto agli abiti aderenti. “Pancere e ore di trucco. Ragazze, non credete a ciò che vedete in tv”, aveva dichiarato in un video postato su Instagram la presentatrice. In effetti che le donne, e pure diversi uomini, ricorrano all’aiuto di capi contenitivi e modellanti è il segreto di pulcinella. Insomma, in molti li adoperano, ma quasi nessuno lo dice. Emma e Delogu hanno contribuito a sgomberare il campo dalle ipocrisie.

L’uso degli indumenti modellanti e contenitivi

Gli indumenti modellanti vengono comperati per contenere la pancia e nascondere, nel limite del possibile, alcuni inestetismi. Spesso le persone ne fanno uso quando si ritrovano a prendere parte a un evento speciale. Ci sono quelle che decidono di indossare indumenti contenitivi quando sanno di dover presenziare ad una cerimonia, una serata di gala o un matrimonio.

Scegliere una guaina contenitiva per la pancia, un body modellante, nei modelli slip o short, una canotta o ancora dei pantaloncini con effetti push up, è una soluzione che viene sempre più presa in considerazione, anche perché l’offerta sul mercato è aumentata parecchio negli ultimi anni.