Emma Marrone nega il flirt con Tedua, ma poi fa allusioni

Questa mattina Emma Marrone è stata ospite a Radio 105 ed è stata inevitabile la domanda da parte di Diletta Leotta su Tedua. Da giorni circola infatti il rumor che tra i due cantanti ci sia un flirt e che siano stati beccati a Sanremo insieme.

Quando però la speaker radiofonica ha chiesto ad Emma di fare chiarezza e di raccontare se fosse successo qualcosa tra lei e Tedua, la Marrone ha negato. Ha infatti detto che entrambi si sono divertiti molto e hanno fatto serata insieme in discoteca, ma nulla di più. Anche se Emma è sempre stata abbastanza riservata su questi argomenti e non si ha la certezza che abbia detto la verità.

Poi però Diletta ha voluto insistere e le ha chiesto cosa preparerebbe per cena a Tedua. Lei ci ha riso su e ha detto: “Un gin tonic, spero di non avere il tempo di mangiare“. Facendo chiari allusioni. La cantante, d’altronde, non ha mai negato di provare un interesse per il ragazzo che sembra contraccambiare.

Il mistero si infittisce perché, seppur Emma continui a negare, lascia intendere altro e la curiosità da parte dei fan aumenta sempre di più.

Diletta tutti noi indagando dell'affaire Emma tedua https://t.co/LPrzT8OPqW — Grazia 🎀 (@thatsgra) February 21, 2024

Emma e Tedua: il rumor

I due artisti si sono conosciuti a Sanremo: lei era in gara, lui come ospite speciale. Sin da subito hanno dichiarato di provare una certa attrazione l’uno per l’altra. Emma ha anche confessato di essere andata a cercarlo su Wikipedia per capire quanti anni avesse e se fosse troppo piccolo per lei.

Poi hanno passato la serata della finale insieme. Sono diventati virali i video in cui si vedono cantare e ballare nei locali di Sanremo. Secondo un’indiscrezione diffusa da Deianira Marzano, inoltre, sembra che la coppia sia stata vista entrare nella stessa camera di hotel.

Poi, il giorno dopo la finale, a Domenica In, la Marrone ha confermato di aver fatto incontri interessanti, a seguito delle sollecitazione di Mara Venier. Il video di questo momento è stato poi postato anche dalla mamma di Tedua.

Tanti indizi che stanno costruendo questa storia di gossip e sono tanti i curiosi. E seppur Emma questa mattina ha negato, sembra che voglia nascondere qualcosa e le voci non si placano.