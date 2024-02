Emma Marrone e Tedua: nuovi scottanti dettagli

Il rumor sul presunto flirt tra Emma Marrone e Tedua si fa sempre più insistente e continuano ad emergere dettagli sulla serata del 10 febbraio.

Una fonte abbastanza certa ha scritto a Deianira Marzano. Pare che, la serata dopo la festa post finale, i cantanti sono rimasti insieme e sono stati visti mentre entravano nella stessa stanza. Emergono dunque sempre più dettagli che non fanno che confermare che tra i due ci possa essere qualcosa.

Nonostante il gossip si fa sempre più insistente, Emma ha deciso di non smentire, anzi, ha pubblicato una foto della festa, postata già da Vanity Fair che la ritrae mentre abbraccia Tedua, con loro c’è anche un altro ragazzo.

Emma Marrone e Tedua l’altra sera al party di Sanremo.#Sanremo2024 pic.twitter.com/bnKWBmFacB — Emma Marrone Supporter (@emmamsupporter) February 12, 2024

Un altro dettaglio che hanno notato i fan riguarda una story che ha pubblicato la madre di Tedua, dove ha repostato un video di Emma da Mara Venier. Qui la cantante aveva ammesso di aver fatto incontri carini. Sembra dunque che anche la signora approvi questa inaspettata liason.

NON LA MAMMA DI TEDUA CHE POSTA QUESTO pic.twitter.com/ZRUmDtfoHO — vals;) 💐 commenta sanremo (@fucktomorroow) February 12, 2024

Tutti gli indizi sul presunto flirt

Da qualche giorno il gossip sta impazzendo per questo presunto flirt tra la Marrone e Tedua. I due si sono conosciuti a Sanremo dove lei era in gara, mentre lui un ospite speciale della nave da crociera. Entrambi hanno ammesso sin da subito di apprezzarsi l’un l’altra e anche di provare un certo interesse.

Poi Emma ha confessato di essersi informata sulla sua età e di aver scoperto che è dieci anni più piccolo. Nonostante ciò, la notte della finale, sono stati insieme e sono tanti i video che li ritraggono mentre ballano, scatenati in discoteca.

Anche la Venier, a Domenica In, ha chiesto ad Emma se avesse fatto incontri carini e lei ha fatto intendere di sì. Il gossip si fa sempre più prepotente e sembra non lasciare spazio ad altre ipotesi. Soprattutto, per ora, né lei né Tedua hanno smentito, anzi, la cantante ha repostato anche una foto che potrebbe essere fraintendibile.

Mentre i fan impazziscono e cercano di ricostruire il puzzle, c’è chi è felice perché pensa che la cantante possa aver finalmente ritrovato l’amore.