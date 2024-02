Emma Marrone, Tedua e il terzo incomodo. Il gossip impazzisce

Il gossip si fa sempre più prepotente e sembra che tra Emma Marrone e Tedua stia nascendo qualcosa. Dopo che entrambi avevano rivelato di provare attrazione l’una per l’altro e dopo che la cantante ha dichiarato di essere dispiaciuta che lui fosse più piccolo, la notte della finale sono stati beccati insieme.

Sabato 10 febbraio, subito dopo la proclamazione della vittoria di Angelina Mango, ci sono state una serie di feste a cui hanno partecipato molti cantanti presenti a Sanremo e non solo. Stanno diventando virali i video in cui appare Emma scatenata con occhiali da sole mentre bella sui banconi. Con lei tutta la serata c’è stato anche Tedua e sono molti i video che lo dimostrano.

Emma e Tedua ma diteci di più, io mi sarei sentita di troppo pic.twitter.com/wNmUOx6FcA — 𝓥𝓪𝓷𝓮𝓼𝓼𝓪 🌻 (@vane___96) February 11, 2024

Ma secondo un’altra indiscrezione, il giovane era conteso anche da un’altra ragazza. Si tratta della ballerina Maddalena Svevi, che ha partecipato ad Amici 22. Così Emma si ritrova già una rivale in amore anche se lei e Tedua sono apparsi molto affiatati e intimi. A far serata con loro era presente anche Bresh che ha accompagnato Emma nella serata delle cover. C’è anche chi sostiene che il vero triangolo sarebbe tra la Marrone, Tedua e Bresh, anche se quest’ultimo risulta essere fidanzato con Elisa Maino.

La cantante stessa ha poi affermato da Mara Venier di non aver dormito per niente e di essersi divertita molto, ma anche la conduttrice ha insinuato che avesse passato la serata con una persona in particolare e la cantante ha sorriso. Ha anche ammesso di “aver fatto incontri carini“.

Lei è andata a Sanremo solo per ubriacarsi fare festa con Bresh e Tedua questa grandissima donna Emma la vita mia sei #DomenicaIn pic.twitter.com/ufMbsSihgw — vale 💐 sanremo era (@artwkindness) February 11, 2024

La rivelazione su Tedua

Qualche giorno fa Emma ha confessato di aver conosciuto Tedua e di “aver fatto pensieri impuri su di lui“. Poi è andata a vedere la sua età su Wikipedia ed ha scoperto che è dieci anni più piccolo di lei, infatti è classe 1994. Anche lui però non si è sottratto dai complimenti e sembra dunque che l’interesse tra i due sia reciproco.

In questi giorni Tedua è andato al festival perché ha cantato sulla nave da crociera sia la prima che l’ultima sera. Poi alla fine di tutto si è ritrovato a fare serata con lei. Chissà se nascerà davvero una love story.