Emma Marrone cotta di un cantante ospite a Sanremo: ecco chi è

Emma Marrone è sicuramente una delle protagoniste di quest’edizione di Sanremo. La cantante è tornata in gara per la sua quarta volta con il brano “Apnea“, conquistando consensi di pubblico e stampa. Non solo, il look rosa sgargiante sfoggiato ieri, 8 febbraio, sul palco dell’Ariston ha scatenato un’onda di entusiasmo sui social, attirando una pioggia di elogi e complimenti. Nelle ultime ore, poi, Emma è finita al centro dell’attenzione per un altro insolito motivo: l’ex volto di Amici ha confessato di avere una cotta per un noto cantante ospite quest’anno a Sanremo. Di chi si tratta? Di Tedua, il rapper che ha aperto il Festival lo scorso martedì con una performance nella nave da crociera Costa Smeralda e che tornerà sul palco galleggiante anche durante la serata finale di sabato 10 febbraio.

Emma Marrone: “Ho fatto pensieri impuri su Tedua”

Poco fa, è uscita un’intervista di Emma Marrone a Fanpage. Tra le varie domande sul Festival di Sanremo e sui progetti futuri, alla cantante è stata chiesta anche una curiosità, ovvero chi fosse l’ultimo profilo cercato su Instagram. Al che, Emma non si è tirata indietro e ha fatto il nome di Tedua. “L’ho incontrato ieri sera e ho fatto pensieri impuri. Nel senso che ho detto ‘mamma mia che bono'”, ha confessato. L’artista ha poi voluto conoscere più dettagli del ragazzo, andando a cercare anche la sua età su Wikipedia. Al che, si è accorta che il rapper è nato nel 1994 ed è quindi dieci anni più piccolo di lei.

“È piccolo. No, sono troppo grande io forse. Però mi sono innamorata, sì, lo ammetto. Ma chi se ne frega, non c’ho niente da perdere”, ha detto Emma ridendo. Il filmato ha immediatamente fatto il giro del web e in tanti hanno già iniziato a ‘shippare’ Tedua e la Marrone, sostenendo che i due potrebbero fare una coppia molto bella. Da lì, alcuni fa hanno ripescato un video dell’incontro tra i due cantanti nel backstage di Sanremo. Dalla clip, si può vedere Emma abbastanza imbarazzata di fronte al rapper che, nel frattempo, le faceva i complimenti per la canzone e la invitava a “spaccare tutto” sul palco.

Ieri ho fatto un tweet su Tedua che si è innamorato di Emma ma a quanto pare la cosa è ricambiata pic.twitter.com/W6w87kkd1A — angelica💐 (@______Angelica_) February 9, 2024

Tuttavia, pare che i fan della possibile coppia debbano già rassegnarsi. Il rapper genovese, infatti, sembrerebbe essere felicemente fidanzato con l’influencer Carlotta Carboni. Inoltre, in passato era stato legato alla nota tiktoker Alessia Lanza. Ad ogni modo, chissà se Tedua risponderà alla simpatica dichiarazione di Emma Marrone. Non resta che attendere le prossime giornate del Festival di Sanremo per scoprirlo.