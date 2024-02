Sanremo, 3° serata: classifica sorprendente, Russell Crowe epico

Conclusa la terza serata del Festival di Sanremo 2024. Come nelle precedenti puntate Amadeus ha svelato solamente i primi cinque posti della classifica provvisoria. Ecco chi è riuscito a raggiungere le prime posizioni grazie al voto del pubblico (50%) e delle radio (l’altro 50%):

Angelina Mango con La noia Ghali con Casa mia Alessandra Amoroso con Fino a qui Il Tre con Fragili Mr. Rain con Due altalene

Ci si aspettava che Angelina Mango entrasse nella top five. Non ci si aspettava che lo facessero gli altri quattro. Fuori dai primi cinque posti quindi Fiorella Mannoia, Diodato e i Nagramaro. Avrebbero meritato di più

Durante la serata, oltre agli artisti già citati, si sono esibiti Maninni, Bnkr44, Santi Francesi, Rose Villain, Ricchi e Poveri, Sangiovanni e La Sad.

Russell Crowe sfotte John Travolta

Nel corso della serata c’è stata l’ospitata di Russell Crowe. Dopo quella imbarazzante di ieri di John Travolta, c’era il timore di incappare in un’altra figuraccia. E invece “Il Gladiatore” è andato benone. Epico lo sfottò al collega Travolta e alla gag del “Ballo del qua qua”

“Un piacere infinito averti qui, per noi sei una leggenda”, ha scandito Amadeus nell’accogliere l’attore. “Ti porti dietro i tuoi grandi personaggi?”. “Da giovane era più difficile uscirne, tornavano a casa con me. Da grande ho imparato a proteggermi, grazie all’esperienza”, la risposta del divo. Non poteva mancare un riferimento a una delle sue frasi cinematografiche cult. Richiesta di “Ama”: “Russell, puoi pronunciare in italiano: ‘Al mio segnale scatenate l’inferno’?”. Detto, fatto, con annesso applauso scrosciante della platea.

Sul palco è poi giunta quel tornado di Teresa Mannino e Crowe ha fatto il matto a quattro gridando come uno spasimante disperato: “Teresa Teresa Teresa!!!!”. La comica: “Ma è vero che anche tu hai un parente italiano? Il tuo cognome non è Di Caprio, né De Niro, non richiama l’italiano”. E qui è accaduto l’impensabile. “Un cognome come… Travolta!”, ha chiosato Crowe mimando il “Ballo del qua qua” e guardando il pubblico pronunciando un sonoro “What the f+ck!”. Tradotto: “Ma che ca**o!”. Risate a profusione sul palco e in tutto il teatro. Lo sfottò a Travolta è stato servito. Amadeus ha apprezzato, schioccando un cinque all’attore. Amen!

La classifica della prima e della seconda serata di Sanremo 2024

Classifica prima serata:

Loredana Bertè – “Pazza” Angelina Mango – “La noia” Annalisa – “Sinceramente” Diodato – “Ti muovi” Mahmood – “Tuta gold”

Classifica seconda serata: