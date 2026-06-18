Emma Marrone, tutto sulle nozze del fratello Francesco: che lavoro fa e chi è la moglie

Francesco Marrone, fratello della cantante Emma, si è sposato con Maria Elisa. A darne notizia è stata l’artista salentina, pubblicando un paio di foto del matrimonio che è stato celebrato mercoledì 17 giugno. Nonostante la riservatezza dei neo coniugi, qualche dettaglio è emerso. Francesco e Maria Elisa hanno pronunciato il fatidico sì nella loro terra, la Puglia. Si sono scambiati le promesse di amore eterno con rito religioso, dopo il quale hanno festeggiato in una cornice campestre, come si può notare dalle immagini diffuse sui social. Naturalmente presente Emma, che ha un ottimo legame con il fratello.

Emma Marrone: le nozze del fratello Francesco e della moglie Maria Elisa

L’ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi, oggi cantante tra le più affermate nel panorama musicale italiano, ha postato tra le sue stories Instagram due foto: una in bianco e nero, in cui la si vede tra i due neo sposi, una in cui ha ripreso Francesco e Maria Elisa durante l’immancabile taglio della torta. “Vi amo follemente. Auguri patati”, ha scritto, sottolineando una volta di più quanto il clima in famiglia sia amorevole e pieno di affetto. Prima dei due scatti del matrimonio, Emma ha anche pubblicato un’istantanea di lei e del fratello da piccoli, mentre facevano il bagno al mare, evidenziando come il loro legame fosse solido allora e sia solido ancora oggi.

Sia Francesco sia la moglie non sono personaggi del mondo dello spettacolo. Lui, come spiega Today, è un vigile del fuoco e poco altro si sa sulla sua vita privata. Stesso discorso per Maria Elisa, le cui uniche informazioni si possono estrapolare dal suo profilo social. La donna è un amante dello sport, ama viaggiare ed è una fan, oltre che della cognata, di Vasco Rossi.

Emma e Francesco sono molto uniti. Si sono ulteriormente supportati a vicenda negli ultimi anni, dopo la scomparsa del padre, deceduto nel 2022 dopo aver lottato con la leucemia. In diverse occasioni l’artista salentina ha raccontato come la sua famiglia sia il suo porto sicuro, essendo un ambiente in cui non mancano stima, sostegno e amore.