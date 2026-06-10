Emma Marrone ed Elodie, rivelati i retroscena di come è finita l’amicizia: “Cosa accade quando s’incrociano”

Da tempo si mormora che Elodie Di Patrizi ed Emma Marrone abbiano tagliato tutti i ponti dopo aver vissuto un’amicizia viscerale. Pubblicamente le due cantanti non hanno mai confermato i rumor. Ma nemmeno li hanno smentiti. Quel che è certo è che anni fa apparivano insieme e avevano progetti comuni, oggi invece ognuna va per la sua strada. Uno scenario che spinge a credere che qualcosa si sia davvero rotto. A fornire una ricostruzione esclusiva sull’intera vicenda ci ha pensato Gabriele Parpiglia che nella sua newsletter ha riportato le tappe che avrebbero messo fine al legame tra le due popstar.

Emma Marrone ed Elodie Di Patrizi, amicizia al capolinea: il retroscena

Il giornalista ha scritto che l’amicizia tra Emma ed Elodie è giunta al capolinea e che, al momento, non ci sarebbero spiragli per una riconciliazione. Tra loro sarebbe calato il gelo “in modo silenzioso, che forse è quello peggiore, quello che trascina rancore profondo”, ha riferito Parpiglia che, nell’analizzare la faccenda ha cominciato ad analizzare tutto ciò che sarebbe accaduto dal 2015 a oggi tra le due artiste.

Nel 2015 Elodie fu arruolata come allieva ad Amici di Maria De Filippi. Allora ebbe come coach proprio Emma. Nel talent le due iniziarono a stimarsi. E infatti, dopo che Di Patrizi concluse il suo percorso nel programma, Marrone la seguì molto da vicino a livello professionale, decidendo di produrre il primo album della giovane collega.

“Emma ci mette le mani, le orecchie e il nome – ha ricordato Parpiglia – Elodie firma con Universal (la galassia discografica di Emma) e finisce dentro lo stesso management”. Il giornalista ha proseguito raccontando che in quel periodo le due cantanti avevano anche la stessa agente musicale. Inoltre, non avrebbero solamente condiviso progetti lavorativi comuni, ma anche un pezzo di vita privata: “Elodie, che a Roma non aveva più una base e veniva da anni di vita precaria tra Lecce e i locali, trova in casa di Emma un porto”. Parpiglia ha anche evidenziato che nel 2017 Di Patrizi debuttò a Sanremo con il brano “Tutta colpa mia”, canzone scritta anche da Marrone.

E poi? “Elodie compie il gesto che cambia tutto: esce dal sistema – ha aggiunto il giornalista – Si stacca dall’agente, cambia referenti, abbandona i progetti costruiti dentro il perimetro di Emma. Vuole capire chi è artisticamente senza la rete di protezione. Saltato il lavoro, salta tutto. Perché quando condividi manager, etichetta, casa e palco, non esiste separare il professionale dal personale. Era tutto la stessa cosa”.

Il riavvicinamento e poi ancora il gelo

Parpiglia ha poi sostenuto che nel 2019 c’è stato un riavvicinamento tra le due artiste dopo che Emma aveva parlato apertamente della sua personale lotta contro il tumore. Tuttavia, negli anni successivi sarebbe nuovamente aumentata la distanza e l’amicizia un tempo solida sarebbe via via evaporata. Oggi tra le due donne perdurerebbe un clima tutt’altro che disteso.

A riprova di ciò viene citato un retroscena relativo a quanto sarebbe avvenuto nello show benefico Una Nessuna Centomila: Emma ed Elodie si sarebbero evitate per tutta la serata.

“L’amicizia è finita quando Elodie si è staccata dall’agente Francesca Savini e i progetti comuni sono svaniti nel nulla. Sette anni dopo, la diagnosi non è cambiata di una virgola. Perché quella, semplicemente, è la verità”, ha affermato Parpiglia, aggiungendo che quando si ritrovano nei medesimi luoghi per degli eventi il copione sarebbe sempre lo stesso: “Ingressi separati, sguardi altrove, uscite separate”.